اسامی تیم ملی والیبال مقابل بلغارستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ به مصاف بلغارستان نایب قهرمان جهان میرود.
روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران از بین ۱۶ ملی پوش حاضر در اردو، ۱۴ بازیکن را برای حضور مقابل تیم ملی بلغارستان انتخاب کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:
پاسور: عرشیا بهنژاد و عمران کوکجیلی
قطرپاسور: علی حاجیپور و پویا آریاخواه
دریافتکننده قدرتی: مرتضی شریفی (کاپیتان)، پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، علی حقپرست و امیرحسین اسفندیار
مدافع میانی: محمد ولیزاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری
لیبروها: محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته
به این ترتیب، امیرمحمدگلزاده و آرمین قلیچنیازی دو بازیکن جوان تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل بلغارستان استراحت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد.
لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیمها هر هفته می توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.
همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابتها تشکیل میدهند.
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