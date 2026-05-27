قیمت جهانی نفت امروز ۶ خرداد؛ هر بشکه برنت به ۹۸ دلار و ۹ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت در نفت روز چهارشنبه از اوج‌های اخیر پایین آمد و بخشی از رشد ۴ درصدی روز قبل را از دست داد. این کاهش قیمت در شرایطی رخ داد که معامله‌گران به دنبال شفافیت بیشتر درباره مذاکرات پیچیده میان ایران و آمریکا بودند. ازسرگیری درگیری‌ها، تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز را با تأخیر مواجه کرده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۴۹ سنت معادل ۱.۵۰ درصد کاهش به ۹۸ دلار و ۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱ دلار و ۶۴ سنت معادل ۱.۷۵ درصد کاهش، ۹۲ دلار و ۲۵ سنت معامله می‌شود.

قیمت نفت در روز سه‌شنبه پس از آن افزایش یافت که نیروهای نظامی آمریکا حملات جدیدی را در ایران انجام داده و امیدها مبنی بر دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را تضعیف کردند.

ایران در روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا با حمله به اهدافی در نزدیکی تنگه مورد مناقشه هرمز، آتش‌بس را نقض کرده است، در حالی که آمریکا گفت حملاتش ماهیت دفاعی داشته‌اند.

پس از آتش‌بس ماه آوریل در درگیری سه‌ماهه، هر دو طرف اشاره کردند که در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز که یک آبراه کلیدی برای جریان‌های جهانی نفت و گاز است، پیشرفت داشته‌اند. اما افزایش خصومت‌ها اکنون این مذاکرات را تهدید می‌کند.

اسرائیل در روز سه‌شنبه بمباران لبنان را تشدید کرد که این موضوع نیز فشار بیشتری بر تلاش‌های صلح وارد نمود.

با این وجود، خبر عبور برخی از نفت‌کش‌های حامل گاز طبیعی مایع (LNG) از تنگه هرمز در روزهای اخیر، انتظارات را برای بازگشایی قریب‌الوقوع این آبراه افزایش داده است.