به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، دومین رویداد رسانه‌ای «هما» با هدف ثبت و بازنمایی روایت‌های مردمی از همدلی، ایثار، مقاومت، امدادرسانی و خدمات داوطلبانه در دوران دفاع مقدس رمضان برگزار می‌شود و از فعالان حوزه رسانه، مستندسازان، فیلمسازان، عکاسان، خبرنگاران و تولیدکنندگان آثار شنیداری برای حضور در این رویداد دعوت شده است.

این رویداد در سه بخش روایت‌های ویدئویی، روایت‌های تصویری و روایت‌های شنیداری برگزار می‌شود. فیلم کوتاه در قالب مستند، داستانی، پویانمایی و آثار ۱۱۲ ثانیه‌ای، عکس و مجموعه عکس و همچنین پادکست و نمایش رادیویی از جمله قالب‌های مورد پذیرش در این دوره هستند.

فداکاری امدادگران، نجاتگران و داوطلبان، همدلی و ایثار مردم در بحران، مقاومت و پایداری در برابر تهدیدها، امید و بازسازی پس از بحران، روایت‌های انسانی از خط مقدم امداد و نجات و نقش خیرین در پشتیبانی از عملیات امدادی از مهم‌ترین محورهای موضوعی این رویداد رسانه‌ای اعلام شده است.

بر اساس فراخوان منتشر شده، شرکت در این رویداد برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و برای برگزیدگان بخش‌های مختلف، تندیس رویداد، دیپلم افتخار و جوایز نقدی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

فراخوان این رویداد با شعار «روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در دفاع مقدس رمضان» از سوی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است و علاقه‌مندان تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

اختتامیه دومین رویداد رسانه‌ای «هما» به دبیری احسان مفیدی کیا نیمه آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آثار می‌توانند به نشانی homame.ir مراجعه کنند.