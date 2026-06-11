پورکبگانی: دهکده لجستیک و مرکز تجارت دریایی در بوشهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار کرد: توسعه زیرساختهای اقتصادی و تجاری نقش مهمی در تقویت توان کشور در برابر فشارهای خارجی دارد و منطقه آزاد بوشهر میتواند در این مسیر نقشی اثرگذار ایفا کند.
وی با اشاره به سابقه تاریخی بوشهر در تجارت دریایی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بوشهر با توجه به جایگاه و ظرفیتهای خود، باید سالها پیش از مزایای منطقه آزاد بهرهمند میشد. این استان در دورههای مختلف یکی از قطبهای مهم تجارت کشور بوده اما در مقاطعی از بخشی از ظرفیتهای خود فاصله گرفته است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوشهر در حوزههای تجارت، انرژی، دریا و جذب سرمایهگذاری از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است، تصریح کرد: منطقه آزاد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دریامحور، زمینه بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها را فراهم کند.
پورکبگانی همچنین بر ضرورت حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی در ساختار مدیریتی منطقه آزاد شد.
وی ایجاد مرکز لجستیک و تجارت دریایی، توسعه صنایع صادراتمحور و پاک، راهاندازی مراکز مالی و سرمایهگذاری منطقهای و حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از مهمترین اولویتهای پیش روی منطقه آزاد بوشهر عنوان کرد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی، منطقه آزاد بوشهر به یکی از مناطق موفق و اثرگذار کشور در حوزه تجارت و سرمایهگذاری تبدیل شود.
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