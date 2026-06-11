سهم خراسان رضوی از صادرات صنایع دستی ۲۲ میلیون دلار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد موسوی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه و بازارچه دایمی صنایعدستی تربتحیدریه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان صادرات به کشورهای اروپایی، حاشیه خلیجفارس، آسیای میانه و عراق انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به موضوع قطع اینترنت و مشکل بوجود آمده برای صاحبان صنایع دستی در زمینه فروش اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از صاحبان مشاغل این بخش، یک فرصت تنفس ۶ ماهه در حوزه پرداخت بیمه برایشان ایجاد شد تا عقب ماندگی صادراتی، برایشان جبران شود.
در ادامه علی محمدی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تربتحیدریه نیز گفت: با صرف اعتباری معادل ۳۰ میلیارد ریال، بازارچه دایمی صنایع دستی در محل بنای تاریخی قطبالدین حیدر راهاندازی شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تربتحیدریه همچنین در پیوند با برپایی نمایشگاه صنایع دستی گفت: نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و آغاز هفته صنایع دستی در محل قطبالدین حیدر به مدت یک هفته دایر است.
وی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی صنایع دستی «هنر، هویت و اقتصاد» است، گفت: نمایشگاه صنایع دستی با موضوع سهم من از ایران و با حضور ۲۰ نفر از هنرمندان صنایع دستی در ۲۰ رشته از جمله مینا، سرامیک، گوهرتراشی، فرتبافی، عقیقتراشی، ساخت زیورآلات سنتی، سفال، نمدمالی، پتهدوزی، طراحی سنتی چوب و رودوزیهای سنتی است.
به گفته محمدی اکنون در این خطه بیش از هزار نفر هنرمند صنایع دستی مشغول فعالیت هستند که ۸۰۰ نفر از آنها در رشته ابریشمکشی مشغول میباشند.
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