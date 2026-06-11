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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

سهم خراسان رضوی از صادرات صنایع دستی ۲۲ میلیون دلار اعلام شد

سهم خراسان رضوی از صادرات صنایع دستی ۲۲ میلیون دلار اعلام شد

تربت‌حیدریه- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: سال گذشته از خراسان رضوی بیش از ۲۲ میلیون دلار صنایع دستی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد موسوی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه و بازارچه دایمی صنایع‌دستی تربت‌حیدریه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان صادرات به کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج‌فارس، آسیای میانه و عراق انجام شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به موضوع قطع اینترنت و مشکل بوجود آمده برای صاحبان صنایع دستی در زمینه فروش اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از صاحبان مشاغل این بخش، یک فرصت تنفس ۶ ماهه در حوزه پرداخت بیمه برایشان ایجاد شد تا عقب ماندگی صادراتی، برایشان جبران شود.

در ادامه علی محمدی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تربت‌حیدریه نیز گفت: با صرف اعتباری معادل ۳۰ میلیارد ریال، بازارچه دایمی صنایع دستی در محل بنای تاریخی قطب‌الدین حیدر راه‌اندازی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تربت‌حیدریه همچنین در پیوند با برپایی نمایشگاه صنایع دستی گفت: نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و آغاز هفته صنایع دستی در محل قطب‌الدین حیدر به مدت یک هفته دایر است.

وی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی صنایع دستی «هنر، هویت و اقتصاد» است، گفت: نمایشگاه صنایع دستی با موضوع سهم من از ایران و با حضور ۲۰ نفر از هنرمندان صنایع دستی در ۲۰ رشته از جمله مینا، سرامیک، گوهرتراشی، فرت‌بافی، عقیق‌تراشی، ساخت زیورآلات سنتی، سفال، نمدمالی، پته‌دوزی، طراحی سنتی چوب و رودوزی‌های سنتی است.

به گفته محمدی اکنون در این خطه بیش از هزار نفر هنرمند صنایع دستی مشغول فعالیت هستند که ۸۰۰ نفر از آنها در رشته ابریشم‌کشی مشغول می‌باشند.

کد مطلب 6857136

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