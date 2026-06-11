به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در راستای اجرای طرح سراسری «حکاک» و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با زمین‌خواری، عملیات گسترده آزادسازی عرصه‌های زراعی در روستای «کرگلین» شهرستان ساوجبلاغ با حضور مقامات ارشد قضایی، انتظامی و اجرایی استان البرز با موفقیت اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه سالجاری، رزمایش عملیاتی وسیع صیانت از بستر تولیدات کشاورزی در روستای «کرگلین» از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ برگزار گردید.

این عملیات که در راستای تکالیف قانونی طرح سراسری "حکاک" و با هدف نمایش اقتدار یگان حفاظت و سازمان امور اراضی در برابر سودجویان، بنگاه‌داران و افرادی که از اراضی کشاورزی بهره‌برداری غیرمجاز می‌کنند، و همچنین تثبیت حاکمیت قانون و برخورد قاطع با متصرفان اراضی زراعی اجرایی شد، با هماهنگی دقیق سازمان جهاد کشاورزی البرز و یگان حفاظت اراضی صورت گرفت.

در این رزمایش، مقامات ارشد اجرایی، قضایی و انتظامی، از جمله مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر حراست سازمان، فرماندهان یگان حفاظت امور اراضی استان و شهرستان، نمایندگان دادستانی و فرمانداری ساوجبلاغ و عوامل پلیس پیشگیری، آرایش عملیاتی منسجمی را برای شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، در این رزمایش ۱۰۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قلع‌وقمع شدند. همچنین برای تمامی این موارد اخطاریه قانونی صادر گردید. از دیگر دستاوردهای این عملیات، شناسایی ۱۱ بنگاه املاک متخلف و فعال در حوزه زمین‌خواری بود که تحت پیگرد قرار گرفتند.

برای اجرای این رزمایش، ۱۰ خودروی سازمانی، ۲۹ نیروی سازمانی، ۴۸ نیروی خارج از سازمان، ۷ خودروی برون‌سازمانی و ۳ دستگاه لودر به همراه یک دستگاه پیکور به‌کارگیری شد.

این رزمایش با هدف پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بازگرداندن اراضی به چرخه تولید کشاورزی انجام شد و متولیان امر تأکید کردند که برخورد با متخلفان در این حوزه بدون اغماض ادامه خواهد داشت.