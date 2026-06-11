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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

پایان ۵ سال خشکی در قره‌قشلاق و احیای قوری‌گل

پایان ۵ سال خشکی در قره‌قشلاق و احیای قوری‌گل

تبریز- مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از احیای چشمگیر تالاب‌های «قره‌قشلاق» و «قوری‌گل» در پی بارش‌های مناسب امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حسنپوراقدم ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده در ایستگاه احمدآباد، ورودی آب به تالاب قره‌قشلاق که در ۵ سال گذشته عملاً صفر بود، امسال با جهشی بی‌سابقه به ۲۰ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده تغییر وضعیت جدی این تالاب از خشکی مطلق به شرایط امیدوارکننده است.

همچنین تالاب بین‌المللی قوری‌گل با ورود حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب آب در سال جاری، موفق به تحقق ۷۲ درصدی حقابه بلندمدت خود شد. محمدعلی حسن‌پوراقدم با اشاره به اینکه سال گذشته ورودی قره‌قشلاق تنها ۰.۰۵ میلیون مترمکعب بوده، این تحول را حاصل عملکرد برجسته شرکت آب منطقه‌ای در مدیریت جریان‌های سطحی دانست.

وی خاطرنشان کرد حفظ این شاخص‌های مثبت، در گرو تداوم برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری همه‌جانبه در بخش مصرف منابع آبی است.

کد مطلب 6857169

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