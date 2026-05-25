تلاش برای جهانی شدن تالاب قره قشلاق بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قلعه‌ای روز دوشنبه با اشاره به بهبود وضعیت این تالاب نسبت به سال‌های قبل یادآور شد: با توجه به اهمیت زیستگاه گیاهی و جانوری و نیز ارزش زیست محیطی تالاب قره قشلاق در منطقه شمال غرب ایران به خصوص بین استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و حتی کردستان، تلاش برای ثبت جهانی این پدیده بی نظیر طبیعی از مدت‌ها قبل آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست، پرونده مربوط به درخواست ثبت تالاب قره قشلاق در کنوانسیون رامسر روند سریع تری به خود گرفته و در نشست سالانه این مجمع موضوع در دستور کار قرار بگیرد.

قلعه‌ای با بیان اینکه تالاب‌ها از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی و نظام‌های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط‌های جهان به شمار می‌روند که در طول تاریخ زندگی بشر همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: در پرتو ثبت جهانی و عضویت در کنوانسیون رامسر، حفظ، مراقبت و تثبیت وضعیت آبی تالاب قره قشلاق محقق خواهد شد.

به گفته وی با هدف حفظ اکوسیستم غنی تالاب و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از آن و نیز استفاده معقول از این پدیده زیبای طبیعی به عنوان سرمایه‌های عظیم جهانی، یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی دوستداران طبیعت و محیط زیست در ایران برطرف می‌شود.

قلعه‌ای هدف اصلی کنوانسیون تالاب‌های مهم بین‌المللی رامسر را حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد که در بستر آن از تخریب جهانی تالاب‌ها جلوگیری شده و همچنین حفاظت از تالاب‌های باقی مانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی مسیر درستی را طی خواهد کرد.

وی مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری را در قالب کنوانسیون رامسر هموارتر عنوان و اضافه کرد: تمام تلاش کمیته محلی تالاب قره قشلاق بر پیگیری مداوم و مستمر جهانی شدن این اثر طبیعی استوار است.

فرماندار شهرستان بناب با اشاره به بارش‌های خوب سالجاری و نقش آن در احیای تالاب قره قشلاق گفت: به همین دلیل امسال آبگیری تالاب از ابتدای سال جاری روند مناسبی داشته است و تلاش می‌شود حق آبه آن که معادل ۶۴ میلیون مترمکعب آب است، از طریق کانال نئور محل اتسال رودخانه‌های صوفی و موردق و نیز زرینه رود تامین شود.

قلعه‌ای حجم ورودی آب تاکنون به بستر تالاب قره قشلاق را بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد که از این حجم، مقدار هشت میلیون مترمکعب در اردیبهشت ماه به تالاب وارد شده است.

تالاب قره قشلاق بناب به عنوان تالاب غیر دریاچه‌ای، در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بناب واقع شده که در سال ۱۳۶۳ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است و به عروس تالاب‌های شمال غرب کشور مشهور است.

تنها عامل حیات این تالاب ورود آب از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه و در سطح پایین‌تر بارش‌های فصلی است که خشکسالی‌های اخیر منابع تغذیه تالاب را با کاهش و تحدید جدی مواجه کرده بود.

بر اساس آمارهای موجود تاکنون تعداد ۱۹۳ گونه پرنده در تالاب قره قشلاق شناسایی و ثبت شده است که علاوه بر این گونه‌های بسیار زیبا، هم اکنون تعداد ۲۷ پستاندار ۱۶ گونه ماهی و هفت خزنده در محل تالاب زندگی می‌کنند که حیات این موجودات زنده با خشک شدن تالاب به خطر می‌افتد.