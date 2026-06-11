کرملین: ایران و آمریکا به میز مذاکره برگردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه و در پی تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه تهران در سخنانی اعلام کرد: دور جدید تشدید تنش‌های پیرامون ایران نگران‌‎کننده است؛ طرفین درگیری را به خویشتنداری فرا‌ می‌خوانیم.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: از طرفین درگیری در این مناقشه (آمریکا و ایران) خواستار بازگشت به روند مذاکره هستیم. تنش‌های کنونی پیامدهای جدیدی برای وضعیت منطقه و اقتصاد بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.

دیمیتری پسکوف، سپس اضافه کرد: تحریم‌های غیرقانونی اتحادیه اروپا علیه بانک‌های روسی تازگی ندارند؛ بانک‌های بزرگ روسی مدت‌هاست که تحت تحریم هستند. وضعیت در بخش بانکی روسیه پایدار و کاملاً تحت کنترل است.

پیشنهاد کرملین درباره مذاکره و توافق، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.