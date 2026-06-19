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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

لاوروف: امیدواریم تفاهم‌نامه ایران-آمریکا مانع ازسرگیری خشونت‌ها شود

لاوروف: امیدواریم تفاهم‌نامه ایران-آمریکا مانع ازسرگیری خشونت‌ها شود

وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: امیدواریم تفاهم‌نامه ایران-آمریکا مانع ازسرگیری خشونت‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در خصوص وضعیت غرب آسیا و ایران گفت: امیدواریم یادداشت تفاهم امضاشده میان واشنگتن و تهران اجازه ندهد خشونت‌ها بار دیگر ازسرگرفته شود.

وزیر خارجه روسیه رد ادامه سخنانش گفت: این احساس وجود دارد که ایالات متحده ممکن است دوباره رویکرد خود را در قبال حل و فصل مناقشه اوکراین تغییر دهد. با وزیر خارجه آمریکا در تماس هستیم.

سرگئی لاوروف ادامه داد: آمریکا می‌خواهد شرکت‌های روسی را از بازارهای انرژی کنار بزند. آمریکا از طریق اعمال تحریم‌ علیه روسیه و برنامه‌های ویژه برای کمک به نیروهای مسلح اوکراین، از کی‌یف حمایت می‌کند.

کد مطلب 6864993

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