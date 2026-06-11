اقتدار امروز کشور مرهون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بصیرتی و معنوی مداحان و فعالان هیئات مذهبی با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مداحان سرشناس تبریز عصر پنج شنبه به میزبانی هیئت وارثان ثارالله شاهد تبریز عصر پنجشنبه برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سرایی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه عاشورا، با تقدیر از برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: امروز هیئات حسینی و مداحان به عنوان پیشگامان جریان مذهبی و فرهنگی استان در صحنه حضور دارند و این حضور، جلوهای از قدرتآفرینی فرهنگی و اجتماعی در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه دشمن همواره دچار خطای محاسباتی بوده است، افزود: پیوند امت و ولایت ناگسستنی است و این تقابل همچنان ادامه دارد. همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند «خرمشهرها در پیش است»، مردم ایران نیز همچون گذشته از تابآوری و استقامت مثالزدنی برخوردارند و مسئولان باید در همه شرایط در کنار مردم باشند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه عاشورا با اشاره به جنایات دشمنان، تصریح کرد: دشمن در دشمنی خود هیچگونه تعارفی ندارد، اما مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با تمام توان در برابر تهدیدات ایستادهاند و اقتدار و غرور امروز ما بیتردید ریشه در جانفشانیها و ایثار شهدای والامقام دارد.
در بخش دیگری از این مراسم، کتاب وصیتنامه شهدا به مداحان حاضر اهدا شد تا با قرائت وصایای معنوی شهدا در محافل و مجالس حسینی، یاد و نام شهیدان بیش از پیش در این مجالس زنده بماند.
همچنین در بخش پایانی این مراسم، حاج مهدی خادم آذریان، مداح اهلبیت (ع)، به ذکر مصیبت و مرثیهسرایی حضرت سیدالشهدا (ع) پرداخت و در پایان نیز شال سیاه عزاداری به رسم تبرک به حاضران اهدا شد.
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