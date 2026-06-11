کشف ۷۰۰ تُن گندم احتکاری به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با رصد فنی و اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی شهرستان دزفول، یک انبار حاوی مقادیر زیادی گندم احتکاری شناسایی شد.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از انبار مذکور مقدار ۷۰۰ تُن گندم کشف کردند، افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و انبار مزبور مهروموم شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش گندم‌های احتکار شده را ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا یا تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و سامانه ۳۰۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.