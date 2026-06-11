سرمست: تکریم و حفظ حرمت بازنشستگان وظیفه ماست

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان استانداری و فرمانداری‌های آذربایجان شرقی که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان عصر پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به شرایط و مسائل موجود، اظهار کرد: مشکلات و بحران‌هایی که در این دوره با آن مواجه هستیم، با دوره‌های گذشته متفاوت است و عبور از این وضعیت، همدلی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه صیانت از خانواده بزرگ استانداری همواره مورد تأکید مدیریت استان بوده است، افزود: نباید اجازه دهیم اعضای این خانواده احساس تنهایی کنند و بازنشستگان نیز بخش مهم و اثرگذاری از این مجموعه به شمار می‌روند.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در هر بخشی که قانون اجازه دهد، اقدامات لازم برای ارائه خدمات و امکانات رفاهی به بازنشستگان انجام خواهد شد، گفت: حفظ جایگاه و حرمت همکاران بازنشسته، نخستین وظیفه انسانی مدیریت استان است.

سرمست همچنین با اشاره به پیگیری موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی انجام شده و این موضوع با جدیت در حال دنبال شدن است.

وی بهره‌گیری از تجربه بازنشستگان را ضروری دانست و ادامه داد: سوابق، تجربیات و اندوخته‌های ارزشمند این عزیزان نباید با پایان دوران خدمت به حاشیه برود، بلکه باید از این ظرفیت در مسیر توسعه و پیشرفت استان استفاده شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان در هر زمینه‌ای که از نظر قانونی امکان‌پذیر باشد، برای خدمت‌رسانی به بازنشستگان و حمایت از آنان اقدام خواهد کرد.