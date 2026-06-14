سرمست: ابتکار مدیریت محله محور در شرایط جنگی راهگشا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی استان و فرمانداران شهرستان ها عنوان کرد: طرح مدیریت محله محور که قبل از جنگ از سوی رئیس جمهور طرح و اجرایی شد نشانگر دیدگاه واقع بینانه رئیس جمهور به امر مدیریت با مشارکت مستقیم مردم بود که مدیریت موفق جنگ نیز مهر تأییدی بر آن بوده است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: یکی از پایه های اقتدار ملی مشارکت مردم در امر عمومی و حکمرانی است که در بحث تاب آوری و موفقیت در دیپلماسی نقشی بی بدیل ایفا می کند. در این راستا محوریت طرح مدیریت محله محور با مساجد است اما باید از تمام ظرفیت های موجود در خانه های بهداشت، مدارس و سایر نهادهای مرتبط بهره برد.

استاندار در بخش دیگری از سخنان اظهار داشت: شاکله طرح مدیریت محله محور بر دو اصل اقدامات ساختاری و تغییر فرهنگ رفتاری و اصلاح الگوی مصرف استوار است و در این راستا تمامی دستگاه های مربوطه من جمله در حوزه مدیریت انرژی و آب باید در گام نخست برنامه های بلند مدت تدوین و در گام بعدی اجرای طرح های تدوین شده را با جدیت پیگیری کنند.

وی با اشاره به ماده ١٩ مقررات ملی مسکن گفت: هر چند ساختار و تأسیسات ساختمانی باید متناسب با شرایط اقلیمی و مدیریت بهینه انرژی باشد. اما گفتمان سازی برای کاهش مصرف انرژی و آب با محوریت صدا و سیما، شبکه های اجتماعی و از همه مهمتر از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه بسیار حائز اهمیت است.

سرمست تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی در سطح استان باید توجه داشته باشند که الگوی رفتار مدیریتی با توجه به اصل مدیریت اقتضایی و سیستمی در شرایط بحرانی و اضطراری باید تغییر یافته و مدیران دستگاه ها و شرکت های دولتی و خصوصی برای رویارویی با شرایط اضطراری طرح های متفاوت و چند لایه داشته باشند.

استاندار در پایان خاطرنشان کرد: یکی از شاخص های ارزیابی مدیران در شرایط جنگ و بحران، نحوه مدیریت منابع، جهت ارتقای تاب آوری عمومی و خدمات رسانی به مردم است و هر دستگاهی در این شرایط علاوه بر ایفای نقش ذاتی خود باید با اتکا به نگرش سیستمی و همکاری های بین بخشی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز به نحو احسن ایفا کند.

در این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی در سطح استان بخشی از عملکرد خود را در شرایط جنگ ارائه کرده و از مدیریت عالی استان جهت پیشبرد برنامه های تدوین شده جهت کاهش مصرف انرژی و آب، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی درخواست حمایت کردند.