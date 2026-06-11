به گرارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در رشته حجم و ماکت، با اشاره به پیشینه تمدنی ایران در حوزه مدیریت منابع آب اظهار کرد: ایران از دیرباز یکی از تمدن‌های پیشرفته آبی جهان بوده و آثار تاریخی ارزشمندی همچون سازه‌های آبی شوشتر، گواهی بر دانش، هنر و توانمندی ایرانیان در بهره‌گیری از این نعمت الهی است.

وی افزود: جشنواره امسال با محوریت «آب در باورهای اقوام ایران‌زمین» برگزار شد و تلاش داشت تا با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه یعنی مسئله آب و خشکسالی را به زبان تصویر برای مردم روایت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه هنر همواره رساترین و اثرگذارترین ابزار انتقال پیام‌های اجتماعی بوده است، گفت: اعتقاد ما بر این است که هنر نباید تنها در گالری‌ها و فضاهای محدود باقی بماند، بلکه باید در میان مردم حضور پیدا کند و با مسائل و نیازهای روز جامعه پیوند بخورد.

گلچین ادامه داد: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این دوره نمونه‌ای از همین رویکرد بود؛ رویکردی که تلاش می‌کند هنرمندان را در کنار مردم و در مواجهه با مسائل مهم اجتماعی قرار دهد تا آثار هنری علاوه بر ارزش‌های زیبایی‌شناختی، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کنند.

وی با قدردانی از هنرمندان شرکت‌کننده در این رویداد اظهار کرد: آثار خلق‌شده در این جشنواره نشان‌دهنده نگاه خلاقانه و مسئولانه هنرمندان گلستان به موضوع آب و میراث فرهنگی اقوام استان است و می‌تواند الگویی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه در سطح ملی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین از همکاری شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و گفت: این جشنواره پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز حرکتی جدید برای بهره‌گیری از هنر در تبیین مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی استان خواهد بود.

گلچین ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است آثار برگزیده این رویداد در جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر نیز خوش بدرخشند و بتوانند فرهنگ، باورها و ظرفیت‌های اقوام گلستان را در سطح کشور بیش از پیش معرفی کنند.

وی بر ضرورت پاسداشت منابع آبی تأکید کرد و گفت: آب مایه حیات است و همه ما وظیفه داریم با ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح رفتارهای مصرفی، در حفظ این نعمت ارزشمند برای نسل‌های آینده سهیم باشیم.