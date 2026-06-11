عزیزی: رئیس جمهور آمریکا راهی جز لفاظی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت سپهبد شهید محمد باقری، رییس فقید ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح و همسر و دختر شهیدش که در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان‌فلسطین تهران برگزار شد گفت: رئیس جمهور متوهم آمریکا که نه از جنگ ۴۰ روزه از ابتدای جنگ ۱۲ روزه و ماقبل همیشه از این نوع تهدیدات را داشته است. اما بدون شک جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع، کوبنده، دردناک و پشیمان کننده‌ای را حتماً در پاسخ به اقدامات و رفتار های آنها خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بدون شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانی در تمام نقاط کشور، مرزی و سرزمینی و جزیره خارک را که رئیس جمهور متوهم و پریشان گوی آمریکا از آن نام برده آماده هستند.

عزیزی گفت: بنده به اتفاق همکارانم از جزیره خارک بازدید کرده ام، نیروهای مسلح ما از آمادگی بالایی در این جزیره برخوردار هستند. البته شما این را بدانید که رئیس جمهور آمریکا دستش خالی است و هیچگونه دستاوردی نه از جنگ ۱۲ روزه و نه از جنگ رمضان نداشته است. نتوانسته به هیچکدام از اهدافی که اعلام کرده بود، تجزیه، تسلیم و براندازی برسد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه آمریکا یک شکست فاحش و مفتضحانه را در جنگ رمضان تجربه کرد، گفت: فرار بیش از ۹ هزار نفر از نیروهای آمریکایی از خلیج فارس، فرار ناوگان ها و تجهیزات آمریکایی‌ها در خلیج اقیانوس هند و آن سوی مرزهای آبی، انهدام بالغ بر ۱۴ پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه ، شکست خفت بار را متوجه آمریکایی‌ها کرده بنابراین رئیس جمهور امریکا راهی جز همین لفاظی ندارد.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا بداند اگر هر اقدام محاسبه نشده‌ای را در سرزمین ایران اسلامی نه در جزیره خاک در هر نقطه ایران اسلامی انجام دهد پاسخی را دریافت خواهد کرد که در تاریخ ثبت خواهد شد .

عزیزی با بیان اینکه نیروی های مسلح در اوج آمادگی، یکپارچه و متحد آماده هستند، تاکید کرد: به ملت ایران می گویم مطمئن باشید نیروهای مسلح ما بیش از جنگ ۴۰ روزه آماده رویارویی با دشمنان ملت ایران به ویژه آمریکایی هستند جای هیچ گونه نگرانی و دغدغه نیست. ایران همچنان فاتح، پیروز و سرافراز میدان است.