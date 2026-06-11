حاجتی: انقلاب اسلامی ایران را از تجزیه نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیررضا حاجتی عصر پنج شنبه در ویژهبرنامه بزرگداشت شهدای اقتدار با محوریت سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین سلامی و همزمان با سالگرد شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه، در سالن بزرگ گلستان شهدای اصفهان اظهار کرد: امام خمینی(ره) حدود ۴۰ سال پیش فرمودند آیندگان در جستجوی آثار خون شهیدان باشید و نیز تأکید کردند که ملت ایران قدر عظمت تحول انقلابی خود را نمیداند؛ «امام فرمودند شهدا را بشناسید».
وی با مرور رخدادهای پس از پیروزی انقلاب افزود: ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اما از ۲۳ بهمن دشمن توطئههای خود را آغاز کرد و بهتدریج ناامنی و آشوب در برخی مناطق از جمله کردستان شکل گرفت.
روایت از رشادت شهدا و مقاومت رزمندگان
حاجتی با اشاره به مجاهدت پاسداران و شهدای اصفهان گفت: برخی از این شهدا را بر صلیب میکردند و قیر داغ در دهانشان میریختند، اما در برابر دشمن عقب ننشستند.
وی ادامه داد: در آن روزها، نمایندگان دولتهای آمریکا و فرانسه در نوفللوشاتو امام خمینی(ره) را تهدید کردند، اما امام در پاسخ فرمودند مدتهاست از من میپرسند با ۴۵ هزار مستشار آمریکایی در ایران چه کنیم؟ من فهمیدم چه کنم و عنقریب فتوای لازم را صادر میکنم.
امامجمعه موقت اهواز با اشاره به بازگشت امام به ایران اظهار کرد: به ایشان گفتند تسلیم شو، اما امام فرمودند من به جدم سیدالشهدا(ع) اقتدا میکنم؛ تکلیف ما را سیدالشهدا مشخص کرده است و عقبنشینی در کار نیست.
اشاره به جنگ تحمیلی و نقش فرماندهان
وی با استناد به کتاب «فروپاشی دیوار شرقی» نوشته فرمانده اسبق اطلاعات ارتش صدام، گفت: در آن کتاب آمده است که آواکسهای آمریکایی و ماهوارهها، تصاویر دقیق از نقلوانتقالات رزمندگان ایرانی را در اختیار صدام قرار میدادند، با این حال امام خمینی(ره) در برابر فشارها تسلیم نشدند.
حاجتی با بیان اینکه صدام در آغاز جنگ ۱۳ شهر ایران را هدف قرار داد، تصریح کرد: آبادان محاصره شد، خرمشهر سقوط کرد و شهرهایی چون هویزه، بستان، سوسنگرد، مهران و قصرشیرین نیز تصرف شدند، اما امام فرمودند مسئلهای نیست؛ دزدی آمده سنگی انداخته و رفته است.
وی افزود: هشت سال دفاع مقدس با رشادت فرماندهانی همچون سرداران سلامی، خرازی، زاهدی، صیاد شیرازی و احمد کشوری به پایان رسید و در نهایت حتی یک سانتیمتر از خاک ایران جدا نشد.
تأکید بر نگاه قرآنی به مقاومت
نویسنده کتاب «عصر امام خمینی(ره)» با استناد به قرآن کریم گفت: خداوند قانونی تغییرناپذیر دارد؛ هرگاه نبی، وصی یا جانشینی همچون ولیفقیه ظهور کند، جبهه کفر در برابر او میایستد، اما در مقابل، مردان و زنانی قیام میکنند که در راه خدا سستی نمیورزند. شهدای ایران اسلامی از همین جنساند.
وی با اشاره به مفاهیم تاریخی جهاد و ایثار، افزود: تاریخ میثم تمارها، سلمان فارسیها و مدافعان پیامبران را دیده است، اما امام خمینی(ره) فرمودند امت من از امتهای صدر اسلام پیشی گرفته است و این شهدا همان «ربانیون» هستند.
پیشرفتهای علمی در سایه تحریم
حاجتی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها تصریح کرد: علیرغم «سیاهچاله تحریمها»، ایران نهتنها شکست نخورده، بلکه به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است.
وی پرتاب ماهوارههای «سپهر» و «کوثر»، تکمیل چرخه سوخت هستهای، فناوری تولید آب سنگین و دستیابی به فناوری ساخت صفحهنمایشهای OLED را از جمله دستاوردها برشمرد و گفت: برخی کارشناسان غربی نیز اذعان کردهاند که دانشمندان ایرانی راه را برای تبدیل ایران به یک قدرت بزرگ هموار کردهاند.
هشدار درباره طرحهای تجزیه ایران
امامجمعه موقت اهواز همچنین با اشاره به اظهارات یک استاد دانشگاه آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی گفت: در پنتاگون طرح «تکهتکه کردن ایران» به دلیل بزرگی این کشور مطرح بود، اما امروز جمهوری اسلامی نهتنها مانع تجزیه ایران شد، بلکه عزت را به ملت بازگرداند.
وی در پایان تأکید کرد: شهدا مقتدای ما هستند و باید با تأسی از شهدا و پیروی از ولایتفقیه، در مسیر عزت و مقاومت گام برداریم.
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