بیانیه اخیر برخی کشورها عملیات سیاسی برای انحراف افکار عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه در فضای مجازی نوشت: بیانیه مشترک اخیر تعدادی از کشورها (۲۳) درباره آنچه «فعالیتهای تهدیدآمیز منتسب به ایران» خوانده شده، مجموعهای از اتهامات سیاسی، بیسند و کاملاً مردود است.
وی افزود: دولتهایی که خود در نقض حاکمیت ایران، حمایت از تجاوز نظامی، پناهدادن به گروهکهای تروریستی و تأمین مصونیت برای رژیم صهیونیستی سابقه روشن دارند، صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای متهمسازی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
غریب آبادی بیان کرد: نسبتدادن یک مشت ادعاهای بی اساس به نهادهای رسمی ایران، بدون ارائه دلیل معتبر، نه اجرای حقوق بینالملل است و نه مبارزه با تهدیدات فراملی؛ بلکه عملیات سیاسی برای انحراف افکار عمومی از تجاوز، اشغال، ترور و نقضهای فاحشی است که همین دولتها در آن نقش مستقیم یا حمایتی داشته و دارند.
معاون وزیر خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگونه تلاش برای ترور، آدمربایی، ارعاب یا تعرض به اشخاص در خارج از چارچوب حقوق بینالملل را مردود میداند و در عین حال، این بیانیهسازیهای هماهنگ را پوششی برای فشار سیاسی، امنیتیسازی جوامع ایرانی و توجیه اقدامات خصمانه علیه ایران میداند.
غریب آبادی تاکید کرد: حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران موضوع معامله تبلیغاتی نیست. هر اقدام خصمانه، هر اتهامسازی بیسند و هر مشارکت در پروژه فشار علیه ایران، با پاسخ حقوقی، سیاسی و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و همچنین، اقدام متقابل و متناسب آن مواجه خواهد شد.
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