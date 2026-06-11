۹گروه پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)مأمور حل مسائل جامعه و نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسمی، عصر پنجشنبه در همایش در مسیر فقاهت که با حضور جمعی از دانشپژوهان جدیدالورود در سالن امام خمینی(ره) مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار کرد: فقاهت و اجتهاد از جایگاه و ارزش ذاتی برخوردار هستند، اما زمانی که این ظرفیت علمی در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی و رفع چالشهای نظام قرار گیرد، اهمیت و کارآمدی آن دوچندان خواهد شد.
وی افزود: از نخستین روز تأسیس این مرکز، هدف اصلی تربیت فقیهان و پژوهشگرانی بوده است که بتوانند در برابر مسائل مستحدثه و پرسشهای نوظهور جامعه اسلامی پاسخهای متقن و علمی ارائه دهند و در مسیر حل مشکلات فکری و فقهی جامعه نقشآفرین باشند.
قاسمی بیان کرد: بر همین اساس، ساختارهای آموزشی و پژوهشی متعددی در مجموعه شکل گرفته تا دانشپژوهان بتوانند ضمن پیمودن مسیر اجتهاد، با نیازهای روز جامعه نیز آشنا شوند و برای ارائه راهحلهای علمی و فقهی آماده شوند.
وی ادامه داد: برنامه «در مسیر فقاهت» نیز با همین نگاه طراحی شده است تا زمینه رسیدن طلاب به مراتب بالای علمی و اجتهادی فراهم شود و آنان بتوانند در آینده مسئولیتهای علمی و فقهی مهمی را بر عهده بگیرند.
گروههای پژوهشی برای حل مسائل جامعه شکل گرفتهاند
معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار(ع) با اشاره به فعالیتهای پژوهشی این مرکز گفت: پژوهش در حوزه علوم اسلامی زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد و در همین راستا گروههای پژوهشی تخصصی متعددی در مرکز ساماندهی شده است.
وی افزود: ۹ گروه پژوهشی فعال در این مجموعه با رویکرد مسئلهمحور فعالیت میکنند و مأموریت اصلی آنها شناسایی و بررسی موضوعاتی است که جامعه و نظام اسلامی با آن مواجه هستند.
قاسمی خاطرنشان کرد: تلاش شده است ظرفیتهای علمی موجود در این گروهها به سمت تولید دانش کاربردی و ارائه راهکارهای فقهی و علمی برای مسائل روز سوق داده شود تا خروجی پژوهشها صرفاً جنبه نظری نداشته باشد.
وی تصریح کرد: شکلگیری رشتهها و فقههای تخصصی نیز در همین چارچوب دنبال شده است تا پاسخگویی به مسائل نوپدید با دقت و عمق بیشتری صورت گیرد.
بیش از ۵۲۱ عنوان کتاب منتشر کردهایم
معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر اهمیت ثبت و انتشار دستاوردهای علمی گفت: بسیاری از تحقیقات و آثار علمی اگر در قالب کتاب و آثار مکتوب منتشر نشوند، به مرور زمان از دسترس خارج خواهند شد و امکان بهرهبرداری از آنها کاهش مییابد.
وی افزود: یکی از سیاستهای جدی این مرکز، حمایت از انتشار آثار علمی و پژوهشی است تا دستاوردهای پژوهشگران و فضلای حوزه در اختیار جامعه علمی قرار گیرد.
قاسمی اظهار کرد: تاکنون ۵۲۱ عنوان کتاب در این مرکز منتشر شده که بخش قابل توجهی از آنها حاصل تلاشهای علمی فضلای مجتمع آموزش عالی و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که این حجم از فعالیتهای انتشاراتی بدون برخورداری از حمایتهای مالی دولتی به انجام رسیده و بر پایه ظرفیتهای علمی و مدیریتی مجموعه شکل گرفته است.
پژوهشهای مرکز پاسخگوی مسائل نوپدید خواهد بود
معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار(ع) با اشاره به فعالیتهای علمی مستمر این مجموعه گفت: در کنار انتشار کتاب، ۱۰ فصلنامه علمی با سطوح و رتبههای مختلف در این مرکز منتشر میشود که بستری برای ارائه پژوهشهای تخصصی و علمی فراهم کرده است.
وی افزود: استمرار این فعالیتها و برنامهریزیهای صورت گرفته، ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به بخش قابل توجهی از مسائل نوظهور و نیازهای جدید جامعه ایجاد کرده است.
قاسمی در پایان تأکید کرد: با بهرهگیری از توان علمی استادان، پژوهشگران و فضلای مرکز، مسیر حل مسائل و معضلات جامعه و نظام اسلامی با جدیت دنبال میشود و این رویکرد همچنان یکی از مهمترین مأموریتهای پژوهشی مجموعه خواهد بود.
قم- معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار(ع) با اشاره به رویکرد مسئلهمحور فعالیتهای علمی این مجموعه گفت:۹گروه پژوهشی با هدف شناسایی، بررسی و ارائه راهکار برای نیازهای جامعه فعالیت دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسمی، عصر پنجشنبه در همایش در مسیر فقاهت که با حضور جمعی از دانشپژوهان جدیدالورود در سالن امام خمینی(ره) مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار کرد: فقاهت و اجتهاد از جایگاه و ارزش ذاتی برخوردار هستند، اما زمانی که این ظرفیت علمی در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی و رفع چالشهای نظام قرار گیرد، اهمیت و کارآمدی آن دوچندان خواهد شد.
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