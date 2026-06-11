آمریکا و اسرائیل بازدارندگی خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه پنجشنبه در اولین سالگرد شهید یاسین طالشی از شهدای انتظامی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، در جمع مردم ولایتمدار قائمشهر و جمعی از مسئولان کشوری و لشگری، شهدای نیروی انتظامی را نه فقط مدافعان محله یا شهر، بلکه حافظان امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع این شهدا افزود: شهیدان ناجا در خط مقدم جنگ ترکیبی دشمن قرار دارند و مقام آنان تلفیقی از جهاد اصغر و جهاد اکبر در تراز انقلاب اسلامی است. تجلیل از این عزیزان، امنیت را با عزت ملی پیوند می‌دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران با رد هرگونه تصور پیروزی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: این رژیم‌ها مهم‌ترین اهرم خود یعنی بازدارندگی و امنیت روانی را از دست داده‌اند و امروز نه فقط در انزوا دیپلماتیک، بلکه در انزوای راهبردی و جهانی گرفتارند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تبیین نقش کلیدی ولی فقیه در هدایت کشور از پیچ‌های تاریخی، گفت: ملت ایران هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند که در طوفان جنگ ترکیبی و تحریم‌های ظالمانه، رهبری فرزانه همچون ناخدایی آگاه، کشتی انقلاب را به ساحل امن رساند. از جنگ تحمیلی و فتنه‌ها تا تحریم‌های فلج‌کننده، همه بحران‌ها با تدابیر ایشان نه تنها به شکست انجامید، بلکه به فرصتی برای جهش ملی تبدیل شد.

وی بیانیه گام دوم انقلاب را فصل‌الخطاب عبور از بحران‌ها و ترسیم افق روشن کشور دانست و تصریح کرد: امروز انزوای آمریکای خبیث و رژیم جعلی اسرائیل، اقتدار نیروهای مسلح و سربلندی ملت ایران در برابر استکبار جهانی، همه ثمره درخت تنومند ولایت فقیه است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به هویت جمهوری اسلامی در جنگ اخیر اشاره و اظهار کرد: دشمن به دنبال تضعیف این هویت بود، اما نه تنها تضعیف نشد، بلکه به یک برند فراملی در جهان استکبارستیز تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر مقاومت هوشمندانه ملت ایران در برابر آمریکا از رویارویی اقتصادی تا بازدارندگی امنیتی، گفت: آمریکا با تمام توان نظامی، رسانه‌ای، تحریمی و عملیاتی وارد شد تا مقاومت ایران را بشکند، اما نتیجه عکس گرفت. توانمندی بی‌نظیر نیروهای مسلح، عامل اصلی بازدارندگی و حفظ امنیت پایدار در برابر دست‌اندازی دشمن در جنگ تحمیلی اخیر بود.

وی در پایان با اشاره به گذر از بازدارندگی سنتی به بازدارندگی فعال، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران امروز در اوج توانمندی تهاجمی و دفاعی قرار دارند؛ توانمندی که فقط محدود به قدرت موشکی نیست، بلکه نیروی انتظامی در حفظ امنیت پایدار در مرزها و شهرها، و سپاه و ارتش در بازدارندگی فرامنطقه‌ای، معادلات دشمن را بر هم زده است.