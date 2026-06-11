  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

بمب نقل‌وانتقالات اروپا می ترکد؟ /برناردو سیلوا در یک قدمی رئال مادرید

بمب نقل‌وانتقالات اروپا می ترکد؟ /برناردو سیلوا در یک قدمی رئال مادرید

به احتمال زیاد هافبک تیم ملی فوتبال پرتغال فصل آینده پیراهن رئال مادرید را بر تن خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برناردو سیلوا هافبک پرتغالی فصل گذشته تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس در یک قدمی پیوستن به رئال مادرید قرار دارد.

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور فوتبال اروپا در ابن رابطه در شبکه اجتماعی X نوشت: انتقال برناردو سیلوا به رئال مادرید در آستانه نهایی شدن است.

توافق در مراحل پایانی قرار دارد و پیشنهاد رسمی با قرارداد تا ژوئن ۲۰۲۸ به همراه گزینه تمدید ارائه شده است.

این بازیکن ملی‌پوش پرتغال نیز موافقت اولیه خود را برای این انتقال اعلام کرده و تنها جزئیات نهایی باقی مانده است.

کد مطلب 6857451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها