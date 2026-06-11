به گزارش خبرنگار مهر، برناردو سیلوا هافبک پرتغالی فصل گذشته تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس در یک قدمی پیوستن به رئال مادرید قرار دارد.

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور فوتبال اروپا در ابن رابطه در شبکه اجتماعی X نوشت: انتقال برناردو سیلوا به رئال مادرید در آستانه نهایی شدن است.

توافق در مراحل پایانی قرار دارد و پیشنهاد رسمی با قرارداد تا ژوئن ۲۰۲۸ به همراه گزینه تمدید ارائه شده است.

این بازیکن ملی‌پوش پرتغال نیز موافقت اولیه خود را برای این انتقال اعلام کرده و تنها جزئیات نهایی باقی مانده است.