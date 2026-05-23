به گزارش خبرنگار مهر، گروه L رقابت‌های جام جهانی فوتبال با حضور چهار تیم ملی شکل گرفته است؛ گروهی که در آن تیم ملی انگلیس، به عنوان یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان و قهرمان یک دوره از این رقابت‌ها، حضور دارد و یکی از مدعیان اصلی صعود از این گروه به شمار می‌رود.

در کنار انگلیس، تیم ملی کرواسی نیز قرار گرفته است؛ تیمی که در سال‌های اخیر در رده ملی پیشرفت چشمگیری داشته و با عملکردی درخشان در تورنمنت‌های بزرگ، خود را به عنوان یکی از تیم‌های قدرتمند و باثبات فوتبال جهان مطرح کرده است.

همچنین تیم ملی غنا به عنوان یکی از نمایندگان مطرح قاره آفریقا در این گروه حضور دارد؛ تیمی که همواره بازیکنان باکیفیت و فیزیکی در اختیار داشته و در ادوار مختلف جام جهانی نمایش‌های قابل توجهی ارائه داده است.

در نهایت، تیم ملی پاناما دیگر عضو این گروه است؛ تیمی که نسبت به سه رقیب قدرتمند خود کار بسیار سختی پیش رو دارد و برای رقابت در این گروه باید با تمام توان وارد میدان شود تا بتواند شگفتی‌ساز احتمالی این گروه لقب بگیرد.

«سه‌شیرها» در کمین تاریخ‌سازی

تیم ملی فوتبال انگلیس ملقب به «سه‌شیرها» از سال ۱۸۷۲ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های ملی جهان وارد عرصه فوتبال بین‌المللی شده و تحت نظارت اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) فعالیت می‌کند؛ فدراسیونی که زیرمجموعه یوفا و تحت نظارت فیفا قرار دارد. این تیم همواره در سه تورنمنت مهم فوتبال ملی شامل جام جهانی، جام ملت‌های اروپا و لیگ ملت‌های اروپا حضور داشته است.

سه‌شیرها به‌عنوان یکی از تیم‌های تاریخی فوتبال جهان، نخستین مسابقه رسمی بین‌المللی تاریخ فوتبال را در سال ۱۸۷۲ مقابل اسکاتلند برگزار کردند و از همان زمان به‌عنوان یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال شناخته شدند. این تیم در ورزشگاه تاریخی ومبلی لندن میزبان بازی‌های خانگی خود است و کمپ تمرینی آن در «سن جورج پارک» قرار دارد. هدایت این تیم در حال حاضر بر عهده توماس توخل است.

مهم‌ترین افتخار انگلیس در تاریخ جام جهانی، قهرمانی در سال ۱۹۶۶ و در خاک خود این کشور است؛ موفقیتی که باعث شد این تیم در جمع هشت کشور قهرمان جهان قرار بگیرد. انگلیس تاکنون ۱۷ بار در جام جهانی حضور داشته و بهترین نتایج دیگر آن، کسب مقام چهارمی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ بوده است.

با وجود این سابقه، سه‌شیرها تاکنون موفق به قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا نشده‌اند و بهترین عملکردشان دو نایب‌قهرمانی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ بوده است. همین موضوع باعث شده انگلیس تنها قهرمان جام جهانی باشد که هنوز عنوان قهرمانی قاره‌ای را در کارنامه ندارد.

در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶، سه‌شیرها با ترکیبی از نسل‌های مختلف بازیکنان مطرح خود، یکی از مدعیان جدی قهرمانی محسوب می‌شوند و با عملکردی قدرتمند در مرحله انتخابی، صعود خود به این رقابت‌ها را قطعی کرده‌اند.

توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس

توماس توخل سرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال انگلیس از ابتدای سال ۲۰۲۵ هدایت «سه‌شیرها» را برعهده گرفته و مأموریت اصلی او رساندن این تیم به قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان شده است.

توخل که سابقه هدایت تیم‌هایی چون ماینتس، بروسیا دورتموند، پاری‌سن‌ژرمن، چلسی و بایرن‌مونیخ را در کارنامه دارد، در انگلیس نیز تغییراتی محسوس در سبک بازی ایجاد کرده و رویکردی مبتنی بر فوتبال پرسرعت، پرسینگ سنگین و استفاده از بازیکنان چندپسته را در دستور کار قرار داده است.

تیم ملی انگلیس تحت هدایت او در رقابت‌های انتخابی جام جهانی عملکردی باثبات و موفق داشته و با نتایج مناسب، مسیر صعود خود را هموار کرده است. با این حال، برخی تصمیمات فنی و نحوه ارزیابی بازیکنان نیز با نقدهایی همراه بوده است.

با تمدید قرارداد توخل تا یورو ۲۰۲۸، اتحادیه فوتبال انگلیس به‌طور رسمی حمایت خود را از پروژه بلندمدت این مربی اعلام کرده و نگاه‌ها اکنون به عملکرد او در جام جهانی ۲۰۲۶ دوخته شده است.

بازیکنان تاثیرگذار

ترکیب تیم ملی فوتبال انگلیس در سال‌های اخیر یکی از کامل‌ترین و ستاره‌دارترین فهرست‌های فوتبال جهان محسوب می‌شود؛ تیمی که تقریباً در هر پست، بازیکنی در سطح اول فوتبال اروپا و لیگ برتر در اختیار دارد.

در خط دروازه، جردن پیکفورد سنگربان باشگاه اورتون، به‌عنوان دروازه‌بان شماره یک انگلیس شناخته می‌شود؛ دروازه‌بانی باتجربه که سال‌هاست نقش کلیدی در ترکیب «سه‌شیرها» دارد و با واکنش‌های مهم خود بارها ناجی تیم بوده است.

در خط دفاع، انگلیس ترکیبی از قدرت، تجربه و سرعت را در اختیار دارد؛ جایی که ریس جیمز مدافع راست چلسی با توانایی‌های هجومی و دفاعی خود، در کنار جان استونز مدافع منچسترسیتی با بازی‌سازی از عقب زمین و آرامش در خط دفاع، و همچنین مارک گوئهی مدافع جوان و مستحکم کریستال پالاس، ستون‌های اصلی خط دفاعی تیم را تشکیل می‌دهند.

در میانه میدان، انگلیس یکی از قدرتمندترین هافبک‌های جهان را در اختیار دارد. دکلان رایس هافبک آرسنال با قدرت تخریب بالا و پوشش دفاعی گسترده، در کنار جود بلینگهام ستاره رئال مادرید با توانایی حمل توپ، بازی‌سازی و حضور مؤثر در حملات، و فیل فودن هافبک تکنیکی منچسترسیتی با خلاقیت و قدرت تصمیم‌گیری در فضاهای محدود، ترکیبی کامل و متعادل را در خط میانی شکل داده‌اند.

در خط حمله نیز انگلیس با حضور ستاره‌های بزرگ خود، یکی از خطرناک‌ترین خطوط تهاجمی جهان را در اختیار دارد. بوکایو ساکا وینگر آرسنال با سرعت و تکنیک بالا، هری کین مهاجم گلزن بایرن‌مونیخ به‌عنوان تمام‌کننده اصلی و رهبر خط حمله، و مارکوس رشفورد مهاجم منچستریونایتد با قدرت نفوذ و ضربات سریع، مثلثی خطرناک و کاملاً هجومی را برای این تیم ساخته‌اند.

در مجموع، ترکیب انگلیس مجموعه‌ای از بازیکنان سطح اول فوتبال اروپا است که همگی در باشگاه‌های خود جزو مهره‌های کلیدی محسوب می‌شوند و همین موضوع باعث شده این تیم در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی در تورنمنت‌های بزرگ تبدیل شود.

لیست تیم ملی فوتبال انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال انگلیس در رنکینگ ۴ فیفا قرار دارد.

کرواسی؛ قدرتی کوچک با افتخارات بزرگ در جام جهانی

تیم ملی فوتبال کرواسی (ملقب به «واترنی» به معنای آتشین‌ها و «کوکاستی» به معنای شطرنجی‌ها) یکی از تیم‌های مطرح و تاریخ‌ساز فوتبال اروپا و جهان است که زیر نظر فدراسیون فوتبال کرواسی فعالیت می‌کند و در رقابت‌های فیفا و یوفا حضور دارد.

این تیم از زمان استقلال کرواسی در دهه ۱۹۹۰ به سرعت در فوتبال جهان مطرح شد و نخستین جهش بزرگ خود را در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه تجربه کرد؛ جایی که با هدایت میروسلاو بلاژویچ به مقام سوم جهان رسید و مدال برنز را به دست آورد. در همان دوره، داوور شوکر با ۶ گل عنوان آقای گلی جام جهانی را کسب کرد.

کرواسی پس از آن نیز همواره در سطح اول فوتبال جهان باقی ماند، اما اوج دوم این تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رقم خورد. جایی که شاگردان زلاتکو دالیچ با نسل طلایی خود و ستارگانی چون لوکا مودریچ، ایوان راکیتیچ و ماریو مانژوکیچ تا فینال پیش رفتند و در نهایت با نایب‌قهرمانی مقابل فرانسه به کار خود پایان دادند. مودریچ در همان تورنمنت عنوان بهترین بازیکن جام را به دست آورد.

این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز عملکردی درخشان داشت و با عبور از تیم‌هایی مانند ژاپن و برزیل در ضربات پنالتی، بار دیگر به نیمه‌نهایی رسید و در نهایت سوم جهان شد.

در مجموع، کرواسی با وجود جمعیت کم، به یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان تبدیل شده و در سه دوره اخیر جام جهانی (۱۹۹۸، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) دو مدال برنز و یک نایب‌قهرمانی کسب کرده است؛ آماری که این تیم را در رده پرافتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان در تورنمنت جام جهانی قرار می‌دهد.

زلاتکو دالیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی

زلاتکو دالیچ (متولد ۲۶ اکتبر ۱۹۶۶) سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال کرواسی است که از سال ۲۰۱۷ هدایت این تیم را برعهده دارد و به‌عنوان یکی از موفق‌ترین مربیان تاریخ فوتبال کرواسی شناخته می‌شود.

دالیچ پس از دوران بازی در تیم‌هایی چون هایدوک اسپلیت، واراژدین و چند باشگاه دیگر، وارد عرصه مربیگری شد و سابقه کار در تیم‌های واراژدین، رییکا، دینامو تیرانا، سلاون بلوپو و همچنین باشگاه‌های مطرح آسیایی از جمله الفیصلی، الهلال و العین را در کارنامه دارد. او در العین امارات به قهرمانی لیگ و جام حذفی رسید و عملکرد موفقی در لیگ قهرمانان آسیا داشت.

نقطه عطف دوران حرفه‌ای او، حضور روی نیمکت تیم ملی فوتبال کرواسی بود؛ جایی که در شرایطی بحرانی در سال ۲۰۱۷ هدایت تیم را برعهده گرفت و موفق شد کرواسی را به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برساند. در این رقابت‌ها، کرواسی با عبور از تیم‌هایی مانند آرژانتین و انگلیس، برای نخستین بار به فینال جام جهانی رسید و در نهایت نایب‌قهرمان شد.

دالیچ در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز عملکرد درخشانی داشت و بار دیگر تیمش را به نیمه‌نهایی رساند؛ جایی که کرواسی با شکست برزیل در ضربات پنالتی یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی را رقم زد و در نهایت به مقام سوم رسید.

او همچنین در لیگ ملت‌های اروپا نیز همراه کرواسی به فینال رسید و نایب‌قهرمان شد. موفقیت‌های متوالی او باعث شده به‌عنوان یکی از پرافتخارترین و تأثیرگذارترین مربیان تاریخ فوتبال کرواسی شناخته شود.

دالیچ به داشتن رابطه نزدیک و مبتنی بر اعتماد با بازیکنانش معروف است و نقش مهمی در بازسازی نسل جدید فوتبال کرواسی و حفظ جایگاه این تیم در سطح اول فوتبال جهان داشته است.

بازیکنان تاثیرگذار

در ترکیب تیم ملی فوتبال کرواسی در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از بازیکنان باتجربه و اثرگذار حضور دارند که هرکدام نقش مهمی در موفقیت‌های این تیم ایفا کرده‌اند.

در خط دروازه، دومینیک لیواکوویچ قرار دارد؛ دروازه‌بانی که در جام جهانی گذشته با واکنش‌های مهم و عملکرد مطمئن خود، به‌ویژه در ضربات پنالتی، یکی از عوامل اصلی صعودهای کرواسی در مراحل حذفی بود و نامش را به‌عنوان یکی از دروازه‌بان‌های قابل اتکای فوتبال اروپا مطرح کرد.

در خط دفاع، یوشکو گواردیول یکی از مهره‌های کلیدی محسوب می‌شود؛ مدافعی جوان و مدرن که با قدرت بازی‌سازی از عقب زمین، سرعت بالا و توانایی در نبردهای یک‌به‌یک، هم در تیم ملی و هم در باشگاه منچسترسیتی توانسته عملکردی درخشان و سطح بالا از خود به نمایش بگذارد.

در بخش میانی زمین، متئو کواچیچ با سبک بازی تکنیکی و توانایی حمل توپ در انتقال از دفاع به حمله، نقش مهمی در کنترل جریان بازی دارد. در کنار او، ایوان پریشیچ به‌عنوان بازیکنی چندپسته و باتجربه، هم در فاز هجومی و هم در کمک به دفاع، یکی از مهره‌های تعیین‌کننده کرواسی به شمار می‌رود.

در راس این ترکیب نیز لوکا مودریچ، کاپیتان و اسطوره فوتبال کرواسی قرار دارد؛ بازیکنی که سال‌هاست به‌عنوان مغز متفکر تیم، نقش اصلی را در سازماندهی خط میانی، خلق موقعیت و مدیریت ریتم بازی ایفا می‌کند و همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ فوتبال این کشور محسوب می‌شود.

لیست تیم ملی فوتبال کرواسی برای جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی کرواسی در رده یازدهم فیفا قرار دارد.

ستارگان سیاه غنا؛ از قهرمانی تاریخی تا حسرت نیمه‌نهایی جام جهانی

تیم ملی فوتبال غنا با لقب معروف «ستارگان سیاه» به‌عنوان یکی از پرافتخارترین و پرحاشیه‌ترین تیم‌های قاره آفریقا شناخته می‌شود؛ تیمی که زیر نظر فدراسیون فوتبال غنا اداره می‌شود و پیش از استقلال این کشور در سال ۱۹۵۷ با نام «گلد کوست» فعالیت می‌کرد.

ستارگان سیاه چهار بار قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده‌اند (۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲) و چندین بار نیز تا فینال و نیمه‌نهایی پیش رفته‌اند. نقطه عطف تاریخ این تیم، قهرمانی تاریخی در جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۰۹ بود؛ جایی که غنا با شکست برزیل در فینال، به اولین کشور آفریقایی تبدیل شد که این جام را فتح می‌کند.

در سطح بزرگسالان، نخستین حضور غنا در جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۰۶ رقم خورد. اما اوج درخشش این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی بود؛ جایی که غنا با عبور از مرحله گروهی و پیروزی مقابل آمریکا، به جمع هشت تیم برتر جهان رسید و تنها با بدشانسی و ضربات پنالتی مقابل اروگوئه از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

در سال‌های بعد، این تیم همچنان یکی از قدرت‌های ثابت آفریقا باقی ماند و در جام جهانی ۲۰۱۴ نیز حضور داشت. با این حال، نوسانات عملکردی باعث شد در برخی دوره‌ها مانند جام ملت‌های آفریقا نتایج ضعیف‌تری ثبت کند، هرچند در سال ۲۰۱۵ به نایب‌قهرمانی رسید.

از ستارگان مهم این تیم می‌توان به نسل‌های مختلف بازیکنان تاثیرگذار اشاره کرد که در موفقیت‌های تاریخی غنا نقش کلیدی داشتند. همچنین رقابت سنتی و پرهیجان این تیم با نیجریه که به «دربی جولوُف» معروف است، یکی از حساس‌ترین رقابت‌های فوتبال قاره آفریقا محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، «ستارگان سیاه غنا» به‌عنوان تیمی با تاریخ پرافتخار، نسل‌های درخشان و هواداران پرشور، همواره یکی از نمادهای مهم فوتبال آفریقا و جهان شناخته می‌شوند؛ تیمی که با وجود افت‌وخیزها، همچنان در سطح اول فوتبال قاره سیاه حضور دارد و برای بازگشت به روزهای اوج خود تلاش می‌کند.

کارلوس کی‌روش مربی نام آشنا روی نیمکت غنا

کارلوس کی‌روش مربی سرشناس پرتغالی فوتبال، از جمله پرافتخارترین و پرکارترین مربیان بین‌المللی دو دهه اخیر به شمار می‌رود که نامش بیش از هر چیز با صعود به جام‌های جهانی و مدیریت تیم‌های ملی مختلف گره خورده است.

کی‌روش که متولد ۱۹۵۳ است، فعالیت حرفه‌ای خود را از فوتبال پایه و سپس دستیار مربی‌گری آغاز کرد و در مقاطعی مهم، به‌عنوان دستیار سر الکس فرگوسن در باشگاه منچستریونایتد فعالیت داشت؛ دوره‌ای که نقش مهمی در تثبیت جایگاه او در سطح اول فوتبال اروپا ایفا کرد. او همچنین تجربه هدایت باشگاه بزرگی چون رئال مادرید را در کارنامه دارد، هرچند دوران حضورش در این تیم کوتاه و پرچالش بود.

اما نقطه اصلی شهرت کی‌روش در فوتبال ملی و به‌ویژه جام جهانی رقم خورده است. او با سه تیم مختلف توانست جواز حضور در جام جهانی را کسب کند:

آفریقای جنوبی در ۲۰۰۲، پرتغال در ۲۰۱۰ و ایران در سه دوره متوالی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲. در این میان، عملکرد او با تیم ملی فوتبال ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دوره‌های مربی‌گری‌اش شناخته می‌شود؛ جایی که توانست ساختار منسجمی ایجاد کرده و ایران را به سطحی رقابتی در آسیا و جهان برساند.

در جام جهانی ۲۰۱۰ با تیم ملی فوتبال پرتغال، کی‌روش توانست تیمی منسجم و دفاعی را به مرحله حذفی برساند، هرچند در نهایت مقابل اسپانیا از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در دوره حضورش با تیم ملی فوتبال ایران نیز، او در جام جهانی ۲۰۱۴ نمایش قابل قبولی ارائه داد؛ جایی که ایران مقابل آرژانتین با تک گل دقایق پایانی لیونل مسی شکست خورد اما عملکرد دفاعی تحسین‌برانگیزی داشت. در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز ایران با او موفق شد مراکش را شکست دهد و برابر اسپانیا و پرتغال رقابت نزدیکی ارائه کند. در جام جهانی ۲۰۲۲ اما ایران با شکست سنگین مقابل انگلیس و ناکامی در صعود از گروه، وداعی تلخ داشت.

پس از پایان همکاری با ایران، کی‌روش تجربه‌های کوتاهی در تیم‌های ملی کلمبیا، مصر، قطر و عمان نیز داشت و در سال ۲۰۲۶ هدایت تیم ملی فوتبال غنا را پیش از جام جهانی بر عهده گرفت؛ تیمی که به‌دنبال بازگشت به روزهای درخشان خود در سطح جهانی است.

در مجموع، کارلوس کی‌روش را می‌توان مربی‌ای دانست که بیش از هر چیز به‌خاطر توانایی در رساندن تیم‌های ملی به جام جهانی، ایجاد ساختار دفاعی منسجم و مدیریت پروژه‌های بلندمدت در فوتبال ملی شناخته می‌شود.

بازیکنان تاثیرگذار

در ترکیب فعلی تیم ملی فوتبال غنا، برخلاف برخی دوره‌های گذشته که این تیم ستاره‌های مطرحی در سطح فوتبال اروپا در اختیار داشت، در حال حاضر نمی‌توان بازیکنان فوق‌العاده نام‌آشنا و اثرگذار زیادی مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر، اسکلت اصلی این تیم بیشتر از بازیکنان جوان‌تر یا کمتر شناخته‌شده تشکیل شده و خبری از حضور پررنگ ستاره‌های بزرگ و تثبیت‌شده در سطح اول فوتبال جهان به آن شکل سابق نیست.

این موضوع باعث شده تا غنا در مقایسه با نسل‌های طلایی گذشته خود، از نظر تجربه بین‌المللی و وزن ستاره‌ها تا حدی با افت مواجه شود و ترکیب فعلی آن بیشتر بر پایه انگیزه، جوانی و تلاش جمعی استوار باشد تا حضور چهره‌های بزرگ و شناخته‌شده در لیگ‌های معتبر اروپایی.

تیم ملی فوتبال غنا در رنکینگ ۷۴ فیفا قرار دارد.

پاناما و حضور در گروه مرگ

تیم ملی فوتبال پاناما که با نام (Los Canaleros) شناخته می‌شود، نماینده این کشور در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال است و زیر نظر فدراسیون فوتبال پاناما فعالیت می‌کند. این تیم اگرچه در سطح قاره‌ای سابقه حضور و رقابت‌های متعددی دارد، اما نقطه عطف و مهم‌ترین بخش تاریخ فوتبال آن بدون تردید به حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال بازمی‌گردد.

پاناما نخستین‌بار در تاریخ خود موفق شد در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حضور پیدا کند؛ صعودی تاریخی که پس از سال‌ها تلاش در رقابت‌های انتخابی به دست آمد و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های فوتبال این کشور ثبت شد. در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸، پاناما در دیدار سرنوشت‌ساز خود با پیروزی ۲ بر یک مقابل کاستاریکا توانست جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کند؛ دیداری که گل تاریخی رومـان تورس در دقایق پایانی، نام او را به‌عنوان یکی از قهرمانان ملی این کشور ثبت کرد.

در جام جهانی ۲۰۱۸، پاناما در گروه G با تیم‌های قدرتمندی چون بلژیک، انگلیس و تونس هم‌گروه شد. این تیم در نخستین تجربه جهانی خود مقابل بلژیک با وجود مقاومت در نیمه اول، در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. در دیدار دوم برابر انگلیس، پاناما متحمل شکست سنگین ۶ بر یک شد که البته تک‌گل فیلیپه بالوی نخستین گل تاریخ این کشور در جام جهانی را رقم زد. در بازی سوم نیز مقابل تونس با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد تا در نهایت بدون امتیاز در قعر جدول گروه خود قرار گیرد.

با وجود نتایج ضعیف، حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ نقطه عطفی تاریخی برای فوتبال پاناما محسوب می‌شود و آغازگر تجربه‌ای مهم در سطح اول فوتبال جهان برای «لس کانالرُس» بود؛ تیمی که پس از آن تلاش کرد جایگاه خود را در فوتبال منطقه کونکاکاف تثبیت کند، هرچند همچنان به دنبال تکرار موفقیت صعود به بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان است.

توماس کریستیانسن سرمربی تیم ملی پاناما

توماس کریستیانسن، سرمربی دانمارکی - اسپانیایی تیم ملی فوتبال پاناما، از سال ۲۰۲۰ هدایت «لس کانالرُس» را برعهده گرفته و نقش مهمی در بازسازی و پیشرفت این تیم در سطح کونکاکاف داشته است.

او با تکیه بر نسل جدید بازیکنان، ساختار تیم ملی پاناما را منسجم‌تر کرد و این تیم را به یکی از رقبای قابل‌توجه منطقه تبدیل ساخت. تحت هدایت کریستیانسن، پاناما در رقابت‌های جام طلایی کونکاکاف و لیگ ملت‌ها عملکردی رو به رشد داشت و در جام طلایی ۲۰۲۳ توانست تا فینال پیش برود و عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کند.

در مسیر انتخابی جام جهانی نیز، تیم ملی پاناما با هدایت او توانست ثبات بیشتری پیدا کند و در نهایت با کسب نتایج مهم در سال ۲۰۲۵، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد؛ اتفاقی که دومین حضور تاریخ این کشور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان محسوب می‌شود.

به این ترتیب، دوران کریستیانسن در تیم ملی پاناما با تمرکز بر پیشرفت ساختاری، موفقیت‌های منطقه‌ای و صعود به جام جهانی، به‌عنوان یکی از مقاطع مهم فوتبال این کشور شناخته می‌شود.

بازیکنان تاثیرگذار

در ترکیب فعلی تیم ملی فوتبال پاناما، برخلاف برخی تیم‌های مطرح منطقه کونکاکاف، نمی‌توان تعداد زیادی بازیکن سرشناس، باتجربه و شناخته‌شده در سطح اول فوتبال اروپا یا جهان مشاهده کرد. اسکلت اصلی این تیم بیشتر از بازیکنان جوان، کم‌نام‌ونشان و در حال رشد تشکیل شده است؛ بازیکنانی که هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارند.

این نسل جدید با انگیزه بالا و روحیه‌ای جنگنده وارد میدان می‌شود و هدف اصلی آن‌ها نه اتکا به نام‌های بزرگ، بلکه تلاش گروهی برای پیشرفت و ثبت یک نسل تاریخی در فوتبال پاناما است. در واقع، ترکیب فعلی این تیم بیش از هر چیز بر پایه جوانی، انرژی و جاه‌طلبی بنا شده و بازیکنان آن به دنبال آن هستند که با عملکرد خود، جایگاهی تازه برای فوتبال پاناما در سطح بین‌المللی ایجاد کنند.

تیم ملی فوتبال پاناما در رده ۳۳ رنکینگ فیفا قرار دارد.

برنامه بازی های گروه L جام جهانی به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۷ خرداد

* انگلیس - کرواسی - ساعت: ۲۳:۳۰

پنج شنبه ۲۸ خرداد

* غنا - پاناما - ساعت: ۰۲:۳۰

سه شنبه ۲ تیر

* انگلیس - غنا - ساعت: ۲۳:۳۰

چهارشنبه ۳ تیر

* پاناما - کرواسی - ساعت: ۰۲:۳۰

یکشنبه ۷ تیر

* پاناما - انگلیس - ساعت: ۰۰:۳۰

* کرواسی - غنا - ساعت: ۰۰:۳۰