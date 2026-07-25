جنون در کره جنوبی پس از انتقال بازیکن تیم ملی به اتلتیکومادرید

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام رسمی انتقال «لی کانگ این» به تیم فوتبال اتلتیکو مادرید موجی از هیجان را در کره جنوبی به وجود آورده است؛ جایی که این بازیکن به عنوان یکی از قهرمانان ملی فوتبال این کشور شناخته میشود. از زمانی که باشگاه اتلتیکو مادرید و پاریسنژرمن زمان مناسب برای اعلام رسمی این انتقال را انتخاب کردند، تصاویر این بازیکن با پیراهن سرخوسفید اتلتیکو در نقاط مهم و نمادین شهر سئول به نمایش درآمده است.
هرچند انتقال این بازیکن از چند هفته قبل تقریبا قطعی شده بود و در روزهای گذشته نیز نهایی شدن آن انجام شد، این موضوع باعث نشد از میزان هیجان هواداران کرهای کاسته شود. حتی زمانی که خبر حضور او در اتلتیکو منتشر نشده بود، بسیاری از هواداران در کره جنوبی خود را برای حمایت از این باشگاه آماده کرده بودند و پس از اعلام رسمی انتقال، شهر سئول حالوهوای سرخوسفید به خود گرفت.
رسانههای کرهای با پوشش گسترده این انتقال، از پیوستن ستاره کشورشان به اتلتیکو خبر دادند و ساختمانهای مرکزی و معروف سئول نیز به نمایش تصاویر کانگاین لی با پیراهن جدیدش، لوگوی اتلتیکو و پیامهای مربوط به این انتقال اختصاص پیدا کرد تا استقبال ویژهای از ورود این بازیکن به جمع شاگردان دیهگو سیمئونه انجام شود.
این استقبال گسترده نشان میدهد لی کانگ این چه جایگاه ویژهای در میان مردم کره جنوبی دارد. پس از انتشار خبر انتقال او، بسیاری از هواداران برای خرید پیراهن شماره ۷ اتلتیکو اقدام کردند و تب این انتقال نه تنها در کره جنوبی بلکه در سراسر قاره آسیا افزایش پیدا کرده است.
اوج این هیجان احتمالا در روزهای پنجم تا نهم آگوست خواهد بود؛ زمانی که لی کانگ این همراه با کاروان اتلتیکو مادرید راهی کره جنوبی میشود تا این تیم در یک تور کوتاه تبلیغاتی و تجاری حضور پیدا کند. این برنامه با دیدار مهم اتلتیکو مقابل منچسترسیتی به پایان خواهد رسید؛ مسابقهای که حضور ستاره کرهای در آن میتواند توجه زیادی را به خود جلب کند.
نظر شما