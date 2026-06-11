https://mehrnews.com/x3cj6p ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6857470 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ همخوانی دعای فرج در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه با حضور گسترده در اجتماع شبانه، دعای فرج را همخوانی کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6857470 کپی شد مطالب مرتبط قرائت پیام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و دومین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه همراه با تشییع شهید مدافع وطن صد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود تشییع شهید بهمن حسینی همزمان با صد و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه برچسبها جمهوری اسلامی ایران دعای فرج کرمانشاه
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