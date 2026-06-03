المان فاخر «غدیر» در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه مراسم رونمایی از المان فاخر غدیر در میدان غدیر مشهد، همزمان با شب عید سعید غدیرخم با حضور محمدرضاقلندرشریف شهردار مشهد مقدس، حسن موحدیان رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و جمعی از مسئولین شهری در جمع مردم انقلابی و ولایتمدار مشهدالرضا(ع) رونمایی شد.
در این مراسم محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد اظهار کرد: ملت ایران با الهام از آموزههای پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب(ع)، قیام حضرت امام حسین(ع)، آرمانهای امام خمینی(ره)، امام شهید(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برابر تمامی توطئهها، جنگهای رسانهای، شناختی، اقتصادی و سیاسی دشمن ایستاده و این مسیر را تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) ادامه خواهد داد.
شهردار مشهد بیان کرد: عید غدیر یادآور روزی است که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) به فرمان الهی دست امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب(ع) را بالا بردند و فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»؛ روزی که مسیر هدایت امت اسلامی و تداوم ولایت برای همیشه ترسیم شد.
وی با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) افزود: اگرچه پس از آن واقعه بزرگ، ماجرای سقیفه بنیساعده موجب انحراف از مسیر تعیینشده ولایت شد، اما حقیقت غدیر هرگز از میان نرفت و با قیام تاریخی حضرت امام حسین(ع) در عاشورا، اسلام ناب محمدی(ص) بار دیگر احیا شد و مسیر امامت و ولایت استمرار یافت.
قلندرشریف با بیان اینکه ملت ایران امروز وارث همان مکتب ولایت است، تصریح کرد: ملت ایران در سایه ایمان، ولایتمداری و تبعیت از آرمانهای اسلام ناب، پرچم عزت و استقلال را برافراشته نگه داشته و انشاءالله در آینده نیز این پرچم را مقتدرانه به صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر امام زمان(عج)، تحویل خواهد داد.
شهردار مشهد در ادامه با گرامیداشت چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی(ره) شخصیتی بینظیر در تاریخ معاصر بود که با آغاز نهضت اسلامی در پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲، مبارزهای تاریخی را علیه استبداد و استکبار آغاز کرد و در سال ۱۳۵۷ با همراهی ملت ایران، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.
وی افزود: امام خمینی(ره) نمونه کامل یک رهبر خداباور و مردمباور بود. ایشان به خداوند متعال ایمان داشت، به مردم اعتماد داشت و به تواناییهای خود و ملت ایران باور داشت. همین ویژگیها سبب شد که در برابر قدرتهای جهانی بایستد و نهضتی را پایهگذاری کند که امروز پس از گذشت دههها همچنان مقتدرانه ادامه دارد.
قلندر شریف تأکید کرد: امام راحل تنها آیه شریفه «حسبنا الله و نعم الوکیل» را تلاوت نمیکرد، بلکه آن را در زندگی و مبارزات خود متجلی ساخته بود. ایشان با اتکا به قدرت الهی، قرآن کریم، اسلام ناب محمدی(ص) و حمایت ملت ایران، از هیچ تهدید، فشار و هجمهای هراس نداشت و توانست بزرگترین تحول سیاسی و اجتماعی جهان اسلام در دوران معاصر را رقم بزند.
شهردار مشهد ادامه داد: پس از ارتحال امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۸، پرچم انقلاب اسلامی به دست خلف صالح ایشان، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید علی خامنهای(ره) سپرده شد و مسیر ترسیمشده توسط امام راحل با همان اقتدار، هوشمندی، مردمباوری، خداباوری و روحیه انقلابی ادامه یافت.
وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در استمرار حرکت انقلاب اسلامی گفت: حضرت آیتالله سید علی خامنهای(ره) در طول بیش از سه دهه گذشته با هدایتهای حکیمانه خود، آرمانهای امام خمینی(ره) را ارتقا بخشیده و ایده اصلی انقلاب اسلامی یعنی اتکا به مردم را در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دنبال کردهاند.
قلندرشریف خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) و امام شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای(ره) همواره بر این اصل تأکید داشتهاند که پیشران اصلی انقلاب اسلامی مردم هستند و هرجا مردم در میدان حضور داشتهاند، کشور توانسته است بر مشکلات و توطئهها غلبه کند.
شهردار مشهد مقدس افزود: امام سوم انقلاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) همچون امامین انقلاب، آیینه تمامنمای آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی تصریح کرد: در همین مسیر هوشیاری، بصیرت، ولایتمداری، انسجام ملی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی امری ضروری است.
قلندر شریف افزود: ملت ایران در سالهای اخیر جنگهای متعددی را پشت سر گذاشتهاند؛ از جنگ نظامی و امنیتی گرفته تا جنگ رسانهای، شناختی، اقتصادی و سیاسی. با این حال دشمن در تمامی این عرصهها با شکست مواجه شده است، زیرا مردم ایران با وحدت، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه در میدان حضور داشتهاند.
نظر شما