به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حماس اعلام کرد شیخ حسن یوسف پس از بیش از دو سال و نیم بازداشت اداری در زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده است.

این جنبش ضمن تجلیل از پایداری و استقامت شیخ حسن یوسف تأکید کرد که او چهره‌ای ملی، الهام‌بخش و نمادی از صبر و ثبات است که بیش از ۲۰ سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم اشغالگر سپری کرده است.

شیخ یوسف بیش از ۲۰ سال از عمر خود را در زندان‌های اشغالگران، میان بازداشت‌های مکرر و احکام طولانی بازداشت اداری، سپری کرده است و اسارت او تلاشی همیشگی از سوی رژیم اشغالگر برای دور نگه داشتن وی از عرصه سیاسی و مردمی بوده است.

حماس افزود: شیخ حسن یوسف در دوره اسارت، با وجود حبس در سلول انفرادی، شکنجه و اهمال پزشکی، بر مواضع خود ثابت‌قدم ماند و از حقوق ملت فلسطین دفاع کرد.

این جنبش بار دیگر بر پایبندی خود به حمایت از اسرای فلسطینی تأکید کرد و گفت آنان همچنان در زندان‌های رژیم اشغالگر با ماشین سرکوب، شکنجه و محرومیت مواجه هستند.

حماس تصریح کرد که مسئله اسرا همواره در صدر اولویت‌های این جنبش باقی خواهد ماند تا آزادی آنان محقق شود و زندان‌های رژیم صهیونیستی از همه اسرای فلسطینی خالی شود.

این جنبش همچنین خواستار تقویت همه اشکال حمایت از پرونده اسرای فلسطینی شد و بر ضرورت زنده نگه داشتن این مسئله در وجدان امت اسلامی و آزادگان جهان تأکید کرد.

حماس در پایان از نهادهای حقوقی و انسانی بین‌المللی خواست تلاش‌های خود را برای حمایت از اسرا، افشای جنایات و نقض حقوق آنان در زندان‌های رژیم صهیونیستی و اقدام جدی برای پایان دادن به رنج آنان و آزادی‌شان افزایش دهند.