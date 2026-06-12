انتصاب شکننده در کابینه استارمر؛ «دن جارویس» وزیر دفاع انگلیس شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، در بحبوحه بحران رهبری حزب کارگر و فشارهای فزاینده بر دولتش، «دن جارویس» را به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب کرد.

این انتصاب ساعاتی پس از استعفای ناگهانی «جان هیلی»، وزیر دفاع پیشین و «آل کارنز»، وزیر نیروهای مسلح انجام شد که این استعفا نشان‌ دهنده شکاف عمیق در کابینه بر سر بودجه و برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی است.

«جان هیلی» روز پنج شنبه در نامه‌ای تند به استارمر استعفا داد و اعلام کرد که برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی دولت «به طور قابل توجهی کمتر از آنچه برای دفاع و امنیت کشور در این زمان خطرناک لازم است» تأمین شده است.