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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۳

انتصاب شکننده در کابینه استارمر؛ «دن جارویس» وزیر دفاع انگلیس شد 

انتصاب شکننده در کابینه استارمر؛ «دن جارویس» وزیر دفاع انگلیس شد 

«دن جارویس» معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، در بحبوحه بحران رهبری حزب کارگر و فشارهای فزاینده بر دولتش، «دن جارویس» را به عنوان وزیر دفاع جدید منصوب کرد.

این انتصاب ساعاتی پس از استعفای ناگهانی «جان هیلی»، وزیر دفاع پیشین و «آل کارنز»، وزیر نیروهای مسلح انجام شد که این استعفا نشان‌ دهنده شکاف عمیق در کابینه بر سر بودجه و برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی است.

«جان هیلی» روز پنج شنبه در نامه‌ای تند به استارمر استعفا داد و اعلام کرد که برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی دولت «به طور قابل توجهی کمتر از آنچه برای دفاع و امنیت کشور در این زمان خطرناک لازم است» تأمین شده است.

کد مطلب 6857620

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