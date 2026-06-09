ورود یک وزیر و ۲۵ مقام صهیونیست به ۶ کشور ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، فرانسه امروز سه‌شنبه ورود بزالل اسموتری، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به خاک خود را ممنوع کرد و درخواست‌های این جنایتکار برای الحاق کرانه باختری اشغالی، شهرک‌ سازی‌ های جدید در این منطقه و «استعمار مجدد» غزه را به شدت محکوم کرد.

اسموتریچ یکی از ده‌ ها صهیونیست به شمار می آید که توسط فرانسه، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ تحریم شده است.

ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: ۴ مقام مرتبط با سازمان‌ های شهرک‌ نشین و ۲۱ شهرک‌نشین خشونت‌طلب نیز از ورود به خاک فرانسه ممنوع شدند.

وزیر امور خارجه فرانسه گفت که تصمیم به «اعمال تحریم‌های جدید علیه مسئولان گسترش شهرک‌ سازی و خشونت در کرانه باختری» به همراه انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ اتخاذ شده است.

اسموتریچ، دومین وزیر صهیونیست است که فرانسه وی را در ماه‌ های اخیر از ورود به خاک خود منع کرده است.

اوایل خرداد ماه بود که وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی اعلام کرد از امروز، وزیر امنیت داخلی صهیونیست ها یعنی ایتمار بن گویر از ورود به خاک فرانسه منع شده است.