منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به خطرات شنا در رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب، دریاچه سدها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی گفت: این منابع آبی به‌دلیل شدت جریان، عمق زیاد، لغزندگی دیواره‌ها و ناپایداری بستر، محیطی ناایمن برای شنا هستند و طی روزهای اخیر نیز چندین حادثه غرق‌شدگی در مسیر رودخانه زاینده‌رود و دیگر نقاط استان رخ داده است.

وی ابراز کرد: متأسفانه در پی وقوع ۸ مورد حادثه غرق‌شدگی در طول مسیر رودخانه زاینده‌رود طی روزهای اخیر، ۴ نفر جان خود را از دست دادند و ۶ نفر نیز نجات یافتند.

شیشه فروش افزود: یک جوان ۱۸ ساله در محدوده پل خواجوی اصفهان، یک کودک ۷ ساله در فاصله پل خواجو تا پل غدیر اصفهان و ۲ مرد جوان در محدوده رودخانه در باغبادران، شهر زاینده‌رود و چمگردان شهرستان لنجان غرق شدند و جان باختند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین در ۴ مورد حادثه دیگر در محدوده رودخانه زاینده‌رود در پیر بکران، مبارکه و اصفهان، ۶ نفر از غرق‌شدگی نجات یافتند.

شیشه‌فروش با اشاره به دیگر حوادث مرتبط با منابع آبی استان گفت: ۲ مرد جوان نیز در استخرهای کشاورزی در شهر زیار و روستای کهرویه شهرضا، یک طفل شیرخوار در استخر کشاورزی واقع در زواره شهرستان اردستان و همچنین یک کودک ۲ ساله در استخر خانگی در کاشان با امدادرسانی از غرق‌شدگی نجات یافتند.

وی اضافه کرد: در رودخانه سامان در استان بالادست نیز یک کودک ۳ ساله از گردشگران اصفهانی از شب گذشته دچار حادثه غرق‌شدگی شده و تلاش برای یافتن وی همچنان در طول رودخانه ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به افزایش دما، حضور بیشتر مردم در عرصه‌های طبیعی و گردشگری به‌ویژه در روزهای پایانی هفته و همچنین افزایش خروجی سد زاینده‌رود، بار دیگر نسبت به خطر غرق‌شدگی در مسیر رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، استخرهای واقع در باغات و واحدهای صنعتی و نیز دریاچه سدهای مخزنی استان هشدار داد.

وی تصریح کرد: کانال‌های انتقال آب به‌علت شدت جریان، شیب و لغزندگی دیواره‌ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی نیز به‌دلیل عمق زیاد، شیب دیواره و لایه پوششی لغزنده ژئوممبران، مکان ایمنی برای شنا نیستند و افرادی که وارد این استخرها می‌شوند، به‌دلیل لغزندگی دیواره‌ها، عمق زیاد و کشش آب، عملاً امکان خروج نخواهند داشت.

شیشه‌فروش افزود: شدت جریان آب، ناپایداری بستر، سردی آب ناشی از ذوب برف در ارتفاعات بالادست و همچنین جریان‌های گردابی ایجادشده در رودخانه‌ها، به‌ویژه در زاینده‌رود، از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث غرق‌شدگی در این مناطق است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ مورد حادثه در رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و استخرهای داخل باغات شخصی در سطح استان رخ داده است، گفت: این حوادث متأسفانه منجر به جان‌باختن ۷ نفر شده و ۱۳ نفر دیگر نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس امدادرسانی شده یا برای درمان به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی، مجاورت منابع آبی، باغات و ویلاها و بی‌توجهی به اصول ایمنی، به‌ویژه در روزهای تعطیل و آخر هفته، موجب افزایش حوادث غرق‌شدگی شده است، گفت: برای پیشگیری از وقوع این حوادث، به شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، جمعیت هلال‌احمر، اداره‌کل میراث فرهنگی و سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ شده است با استقرار تیم‌های امدادی مجهز، گشت‌زنی و نظارت بر مسیر کانال‌ها و رودخانه‌ها و همچنین آموزش ساکنان و گردشگران در مناطق پرخطر، اقدامات پیشگیرانه را اجرایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: رودخانه‌های خرسان، آب‌ملخ و ونک در شهرستان سمیرم، رودخانه‌های گوکان، یلان و چشمه لنگان در فریدونشهر، رودخانه زاینده‌رود در مناطق غرب استان، لنجان، مبارکه، فلاورجان، اصفهان، زیار و باغبادران، همچنین کانال‌های انتقال آب در شبکه‌های نکوآباد، آبشار و رودشت و نیز سدهای باغکل خوانسار، ونک و قره‌قاچ سمیرم، گلپایگان، کوچری، خمیران و سد زاینده‌رود از جمله مناطقی هستند که اجرای طرح‌های کاهش خطر و نصب حفاظ در مقاطع پرخطر آنها ضروری است.

شیشه‌فروش ادامه داد: همچنین با نظارت سازمان جهاد کشاورزی، نصب حفاظ، تابلوی هشدار و تعبیه طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی باید توسط بهره‌برداران انجام شود و در این زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم نیز ارائه گردد.

وی تأکید کرد: مالکان باغات شخصی نیز باید برای ایمن‌سازی استخرهای داخل باغات، رعایت اصول ایمنی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان آتش‌نشانی برای ارزیابی و رفع مخاطرات اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان از گردشگران، ساکنان مناطق مجاور منابع آبی و والدین خواست با مراقبت ویژه از کودکان و نوجوانان، از ورود به آب در رودخانه‌ها، کانال‌ها، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و دریاچه سدها خودداری کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.