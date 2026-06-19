به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۲ دقیقه بامداد بیستونهم خردادماه، طی تماس با واحد ارتباطات مرکز اورژانس هرمزگان، حادثه غرقشدگی یک کودک در استخر خانگی واقع در روستای تازیان بندرعباس گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان اورژانس ضمن ارائه توصیههای لازم به افراد حاضر در محل تا زمان رسیدن نیروهای امدادی، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس تازیان را به محل حادثه اعزام کردند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی هرمزگان، بیان کرد: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل، ارزیابی اولیه مصدوم انجام شد. این کودک ۹ ساله پیش از رسیدن نیروهای امدادی توسط افراد حاضر از استخر خارج شده بود و بلافاصله اقدامات درمانی اولیه برای وی آغاز شد.
خوانچه مهر ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت عمومی و پایش مستمر علائم حیاتی، این کودک با هوشیاری کامل برای دریافت خدمات تخصصیتر و انجام بررسیهای تکمیلی به بیمارستان کودکان بندرعباس منتقل شد.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث مشابه، گفت: این حادثه که خوشبختانه با اقدام بهموقع و تلاش نیروهای اورژانس به خیر گذشت، باید زنگ هشداری جدی برای خانوادهها باشد، چرا که محیطهای آبی از جمله استخرهای خانگی، سواحل و دریاچهها میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به محل وقوع حوادث ناگوار تبدیل شوند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی هرمزگان، تأکید کرد: نظارت مؤثر بر کودکان به معنای حفظ تماس چشمی مداوم و بدون وقفه با آنان است و هرگونه غفلت، حتی برای چند لحظه، میتواند فرصت نجات را از بین ببرد.
خوانچه مهر از خانوادهها خواست هنگام استفاده از محیطهای آبی، کودکان را هرگز تنها نگذارند و از تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله جلیقه نجات استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اولویت نخست در مواجهه با حوادث غرقشدگی، پیشگیری است و رعایت نکات ایمنی میتواند از وقوع بسیاری از این حوادث تلخ جلوگیری کند.
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