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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

اعزام بیش از ۱۱۰۰ رزمنده مردمی از هشتبندی به جبهه‌های نبرد با آمریکا

اعزام بیش از ۱۱۰۰ رزمنده مردمی از هشتبندی به جبهه‌های نبرد با آمریکا

میناب- فرمانده حوزه مقاومت بسیج هشتبندی گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ رزمنده مردمی از بخش توکهور و هشتبندی به جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونی اعزام شده‌اند.

حسن خاکساری فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پشتیبانی همه جانبه از جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان ساماندهی، آموزش و اعزام نیروهای بسیج مردمی به مناطق عملیاتی استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: فراخوان آموزش و اعزام نیروهای بسیج مردمی به جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی با استقبال گسترده مردمی در هشتبندی همراه شد که در سطح استان بی سابقه است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا (ع) هشتبندی، تصریح کرد: نیروهای بسیج مردمی با دریافت آموزش های لازم به جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی از ابتدای جنگ رمضان تاکنون اعزام شده اند.

خاکساری، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم بخش توکهور و هشتبندی شامل فرهنگیان، کارمندان، ورزشکاران، کشاورزان ، بازاری و... با شرکت در فراخوان اعزام نیروهای بسیج مردمی به جبهه های نبرد با تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی با ساماندهی لازم به این مناطق اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: نیروهای بسیج مردمی بخش توکهور و هشتبندی به مناطق عملیاتی شرق و غرب استان و همچنین جزایر اعزام شده اند و در حال حراست از مرزهای کشور در کنار سایر رزمندگان جان بر کف کشور هستند.

خاکساری، افزود: طی روزهای اخیر که با تجاوزات گسترده آمریکا در مناطق مختلف استان روبرو هستیم تعداد زیادی از نیروهای رزمنده بسیج مردمی اعزامی از هشتبندی در این مناطق عملیاتی در حراست از مرزهای کشور در برابر تجاوزگران آمریکایی-صهیونیستی مستقر هستند

کد مطلب 6857690

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