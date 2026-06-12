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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

جلسه تلاوت و هم‌اندیشی قاریان بین‌المللی مزین به نام رهبر شهید 

جلسه تلاوت و هم‌اندیشی قاریان بین‌المللی مزین به نام رهبر شهید 

جلسه تخصصی تلاوت و هم‌اندیشی قاریان بین‌المللی از سوی شورای عالی قرآن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تخصصی تلاوت و هم‌اندیشی قاریان بین‌المللی قرآن کریم مزین به نام و یاد رهبر شهید قرآنی، چهارشنبه ٢٠ خردادماه ساعت ١٧ تا ١٩:٣٠ در سالن جلسات شورای عالی قرآن برگزار شد.

در این جلسه که اداره آن را احمد ابوالقاسمی؛ قاری و داور بین‌المللی قرآن برعهده داشت، مجتبی محمدبیگی، مهدی غلام نژاد، حبیب صداقت و ابوالقاسمی به تلاوت آیاتی از قرآن پرداختند.

در بخشی از این جلسه، با پخش مقطعی از تلاوت قاری پیشکسوت قرآن مرحوم مجید زکی لو که پیکرش صبح چهارشنبه به خاک سپرده شد، حاضران یاد او را گرامی داشتند.

مباحثه درخصوص روانشناسی تلاوت و لزوم کسب توانمندی قاریان در ارائه تلاوت هایی متناسب مکان، زمان، مناسبت و مخاطب، از دیگر بخش های داغ این جلسه تخصصی بود.

کد مطلب 6857700
سیده فاطمه سادات کیایی

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