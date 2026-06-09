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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

جام والیبال زنان آسیا - فیلیپین

اولین پیروزی تیم ملی والیبال بانوان مقابل لبنان

اولین پیروزی تیم ملی والیبال بانوان مقابل لبنان

تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی مقابل لبنان به اولین برد خود در جام آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جام والیبال زنان آسیا که از روز شنبه ۱۶ خرداد در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است، امروز (سه‌شنبه ۱۹خرداد) پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب مسابقات چهارمین روز مرحله مقدماتی به مصاف لبنان رفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز میدان شد و به اولین برد خود رسیدند.

شاگردان لی دو هی در ست اول با نتیجه ۲۵ بر۹، در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۸ و در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز میدان شدند. تیم ایران در دو دیدار قبلی خود مقابل اندونزی و قزاقستان شکست خورد و پنجشنبه، ۲۱ خرداد در چهارمین دیدار به مصاف ویتنام می‌روند.

کد مطلب 6854646
سیده فرزانه شریفی

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