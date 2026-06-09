به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی و انگیزشی بازیکنان تیم ملی والیبال زنان با کادر فنی و نایب رئیس بانوان فدراسیون عصر امروز (سه‌شنبه ۱۹ خرداد) در هتل محل اسکان تیم ایران در شهر کاندون فیلیپین برگزار شد.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران در ابتدای این نشست با اشاره به نقاط ضعف و قوت تیم، خواستار افزایش هماهنگی تیمی و تلاش بیشتر برای کسب هر امتیاز در مسابقات پیش رو شد.

لی دو هی تاکید کرد: باید برای هر توپ تلاش و با تمام توان برای کسب امتیاز در زمین کار را دنبال کنید. شکست ها و حتی برتری موقت حریف در هر بازی نیز نباید انگیزه شما را برای جبران و برد از بین ببرد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون نیز در این نشست، در این نشست اظهار داشت: همانگونه که اطلاع دارید فدراسیون اهمیت زیادی برای رشد و توسعه والیبال زنان قائل است و تا کنون سرمایه گذاری ویژه‌ای روی این موضوع کرده است.

ندا پاکدامن تصریح کرد: ملی پوشان باید با تلاش خود کمک به برنامه‌های فدراسیون در این زمینه کنند تا والیبال بانوان ایران به سطح بالاتری نسبت شرایط فعلی برسد. این توانایی در ملی پوشان وجود دارد. نسل جدید والیبال زنان ایران نیز چشم به عملکرد شما دارد تا رویاهای خود را محقق کند و این موضوع وظیفه سنگینی برای بازیکنان تیم ملی ایجاب می‌کند تا فضا را برای ادامه این مسیر فراهم کنند.

وی خطاب به بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی گفت: تک تک شما عزیزان در این مدت طولانی دوری از کشور زحمات زیادی کشدید، اما باید بازهم تلاش کنید تا والیبال زنان ایران به جایگاه واقعی خود برسد. هدف بزرگی پیش رو دارید و برای رسیدن به آن این سختی‌ها را تحمل می‌کنید.

نایب رئیس بانوان فدراسیون ادامه داد: در هر مسابقه فقط در زمین متمرکز باشید و به بعد و قبل از مسابقه توجه نداشته باشید. با توجه به شرایط سنگین کشور، وظیفه سنگینی نسبت به مردم دارید و همه نگاه‌ها به شماست تا در میادین بهترین عملکرد خود را ارائه دهید. حتما از تجربه بازیکنان قدیمی نیز استفاده کنید و هیچ پوئنی را به سادگی از دست ندهید. از شکست‌ها نهراسید، زیرا در مسیر قلعه همیشه مشکلات و سختی‌ها وجود دارد.

تیم ملی والیبال زنان ایران که امروز با شکست لبنان نخستین برد خود را در جام والیبال زنان آسیا به دست آورد، از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد پنج‌شنبه ۲۱ خرداد در چهارمین بازی خود در مرحله مقدماتی به مصاف ویتنام می‌رود.

شبنم علیخانی، معصومه قدمی، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، سیده نگار هاشمی، زهرا کریمی، سپینود دست برجن، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند.