نتانیاهو به ترامپ: اسرائیل نباید قربانی توافق آمریکا و ایران شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت به نقل از برخی منابع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با ترامپ به او اطمینان داده که تمایلش برای توافق با ایران را درک می‌کند، اما اسرائیل در این وسط نباید قربانی شود.

این ابراز نگرانی نتانیاهو از توافق احتمالی ایران و آمریکا در حالی است که خبرنگار کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم گفت: بر اساس توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، تنگه هرمز همزمان با امضای توافق بازگشایی می‌شود. اما طبق آنچه من به یاد دارم، تنگه هرمز پیش از جنگ نیز باز بود. بنابراین من تلاش می‌کنم بفهمم ایران در این توافق در چه مواردی امتیاز داده است؟

یک رسانه دیگر اسرائیلی هم گزارش داد: ترامب خواهان صلح است، اما ممکن است اسرائیل بهای آن را بپردازد.

لین رسانه افزود: فشار آمریکا برای جلوگیری از حمله به ضاحیه بیروت، نشانه رویکردی است که ترامب دنبال می‌کند: توافق سریع با ایران، حتی اگر به معنای امتیازدهی در جبهه لبنان باشد.