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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

پلمب واحدهای صنفی متخلف در خرم‌آباد

پلمب واحدهای صنفی متخلف در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب واحدهای صنفی متخلف در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و انتظامی طرحی را در سطح واحدهای صنفی شهرستان خرم‌آباد به اجرا درآوردند.

در جریان این طرح نظارتی، سه واحد صنفی کافه‌رستوران به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی، با دستور قضائی پلمب شدند.

همچنین مأموران نظارت بر اماکن عمومی، چهار واحد فروش مصالح ساختمانی را که دارای تخلفات صنفی بودند شناسایی و برای آن‌ها اخطار پلمب صادر کردند. به متصدیان این واحدهای صنفی مهلت داده شد تا نسبت به رفع نواقص و رعایت کامل ضوابط قانونی اقدام نمایند، در غیر این صورت با آن‌ها نیز برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی بر واحدهای صنفی، از عموم اصناف خواست با رعایت دقیق قوانین و ضوابط انتظامی، پلیس را در برقراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه‌یاری کنند.

کد مطلب 6857768

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