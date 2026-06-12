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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

امام‌ جمعه آب‌پخش: مشکلات آب شهر در سریع ترین زمان رفع شود

امام‌ جمعه آب‌پخش: مشکلات آب شهر در سریع ترین زمان رفع شود

بوشهر- امام‌جمعه آب‌پخش با تاکید بر لزوم رفع مشکل آب شهر گفت: مردم آب‌پخش با مشکل آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برخی خانواده‌ها در نوبت خود آب ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خداداد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه آب‌پخش با اشاره به اهمیت «گذر مقاومت» اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات دینی و انقلابی، محور اصلی اقتدار اجتماعی است و باید تلاش شود مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) با بهترین کیفیت برگزار شود.

وی با اشاره به ۲۷ خرداد، سالروز فرمان جهاد سازندگی، این روز را یادآور مجاهدت‌های «سنگرسازان بی‌سنگر» دانست و گفت: شهدای جهاد کشاورزی و نیروهای خدوم این مجموعه، ستون‌های خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط بوده‌اند و باید قدر این تلاش‌ها دانسته شود.

امام‌جمعه آب‌پخش با اشاره به تحلیل رهبر معظم انقلاب درباره چرایی تغییر رفتار مردم کوفه، جامعه را به دو گروه «خواص» و «عوام» تقسیم کرد و گفت: خواص کسانی‌اند که با فهم و آگاهی تصمیم می‌گیرند؛ اما عوام نه تحلیل دارند و نه اراده‌ای برای شناخت مسیر حق و باطل. اگر جامعه وظیفه خود را نشناسد، جریان کربلا در هر زمان تکرار می‌شود.

مقابله با راهبرد اختلاف‌افکنی دشمن

رضایی با اشاره به پیام‌های نماینده ولی‌فقیه در امور حج، تأکید کرد دشمن با راهبرد اختلاف‌افکنی به‌دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم است. هیچ‌کس حق ندارد کار خود را به رهبری نسبت دهد یا از جایگاه رهبری هزینه کند. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند و اختلافات را کنار بگذارند.

امام‌جمعه آب‌پخش حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه را عامل اصلی ناکامی دشمن دانست و گفت: اگر دشمن به آرزوهای خود نرسیده، نتیجه حضور شما مردم است. مسئولان باید نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنند.

رضایی بخش مهمی از خطبه‌ها را به بحران آب اختصاص داد و با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان گفت: مردم آب‌پخش با کمبود شدید آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی خانواده‌ها در نوبت خود آب ندارند یا با فشار بسیار ضعیف آب دریافت می‌کنند و هیچ کمکی از شهرستان و استان نشده است. مردم سختی‌های جنگ را تحمل کرده‌اند؛ امروز هم با مشکلات می‌سازند، اما مسئولان باید پاسخگو باشند.

کد مطلب 6857819

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