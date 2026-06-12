به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران در مقطع کنونی با درک عمیق از شرایط و شناخت دقیق واقعیات، مسئولیتهای بزرگ تاریخی خود را بر عهده گرفته است.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) افزود: عزاداریهای امسال از ویژگیهای خاصی برخوردار است و باید علاوه بر جنبههای سوگواری، به بستری برای تبلور پیام عزت، مقاومت و حضور فعال مردم در صحنه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شود.
امام جمعه قم با بیان اینکه انقلاب اسلامی از نخستین روزهای شکلگیری خود در برابر قدرتهای استکباری ایستاده است، گفت: این انقلاب در طول چهار دهه گذشته مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در هر مقطع راهبردها و سیاستهای متناسب با شرایط توسط رهبران انقلاب و ملت ایران دنبال شده است.
وی تصریح کرد: در تحولات اخیر، تغییرات مهمی در معادلات، راهبردها و شیوههای مواجهه جمهوری اسلامی با دشمنان شکل گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم استمرار یافته است.
مواجهه مستقیم با آمریکا به یک راهبرد تبدیل شد
اعرافی، نخستین تحول راهبردی را عبور از مواجهههای غیرمستقیم و ورود به رویارویی آشکار با آمریکا دانست و بیان کرد: در سالهای گذشته بخش عمدهای از تقابل جمهوری اسلامی با عوامل و نیروهای وابسته به آمریکا در منطقه صورت میگرفت، اما در مرحله جدید، مواجهه مستقیم با سرچشمه اصلی قدرت استکباری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: سالها برخی افراد تلاش میکردند این تصور را القا کنند که رویارویی با آمریکا ممکن نیست و هر کشوری که وارد چنین عرصهای شود شکست خواهد خورد، اما ملت ایران با اتکا به خداوند متعال، هدایتهای رهبری و توان نیروهای مسلح این تصور را در هم شکست.
امام جمعه قم ادامه داد: ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ معاصر وارد میدان مقابله با قدرتمندترین قدرت نظامی جهان شد و نه تنها از پا درنیامد بلکه ترس از این مواجهه را نیز فرو ریخت.
وی اظهار کرد: این تحول موجب سرعت گرفتن روند کاهش نفوذ آمریکا در منطقه شد و بسیاری از الگوهای گذشته که مبتنی بر تسلیم سریع کشورها در برابر فشارهای آمریکا بود، اعتبار خود را از دست داد.
میدان رویارویی به سراسر منطقه گسترش یافت
آیت الله اعرافی دومین تحول را تغییر ماهیت نبرد از درگیریهای محدود به جنگی منطقهای و فراگیر عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی در گذشته با رژیم بعث عراق یا برخی گروههای معاند مواجه بود، اما در مرحله جدید میدان نبرد به گستره منطقه توسعه یافته است.
وی افزود: خلیج فارس، تنگه هرمز، بابالمندب، دریای سرخ و هر نقطهای که منافع آمریکا در آن قرار داشته باشد، بخشی از میدان رویارویی محسوب میشود.
امام جمعه قم تأکید کرد: گسترش دایره مقابله و هدف قرار دادن منافع دشمن در نقاط مختلف، بخشی از راهبرد جدید جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم رفتارهای خصمانه، ظرفیتهای دیگری نیز فعال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روابط جمهوری اسلامی با برخی دولتهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: ایران طی دهههای گذشته با وجود اطلاع از برخی همکاریها و همراهیهای این کشورها با آمریکا و رژیم صهیونیستی، با صبر و مدارا رفتار کرده است.
اعرافی افزود: جمهوری اسلامی از سوابق برخی دولتهای منطقه در حمایت از دشمنان ملت ایران و جهان اسلام آگاه بوده، اما به دلیل ملاحظات اسلامی و منطقهای از کنار بسیاری از این مسائل عبور کرده است.
صبر راهبردی در برابر دولتهای همکار آمریکا پایان یافته است
وی با اشاره به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در این حوزه اظهار کرد: یکی از تحولات مهم، برخورد جدید با دولتهایی است که پایگاههای آمریکا و رژیم صهیونیستی را در اختیار آنان قرار دادهاند.
امام جمعه قم گفت: سیاست جدید جمهوری اسلامی مقابله با این پایگاهها و پایان دادن به صبر راهبردی در برابر کشورهایی است که در اقدامات خصمانه علیه ملت ایران نقشآفرینی میکنند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی همواره آماده دوستی و همکاری با کشورهای منطقه است اما هرگونه همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه خواهد داشت.
اعرافی، چهارمین تحول را آشکار شدن بیش از پیش پیوستگی جبهههای مقاومت دانست و افزود: دفاع از فلسطین، لبنان و سایر ملتهای مظلوم منطقه مبتنی بر یک منطق عقلانی و راهبردی بوده است اما در شرایط جدید، این همبستگی و وحدت جبههها با شفافیت بیشتری نمایان شده است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای گستردهای برای تداوم این سیاست وجود دارد و جبهه مقاومت در آینده نیز به مسیر خود ادامه خواهد داد.
ابزارهای جدید فشار علیه دشمن فعال شده است
امام جمعه قم پنجمین تحول را آشکار شدن ابزارها و ظرفیتهای جدید جمهوری اسلامی در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: مسائلی همچون تنگه هرمز، صادرات نفت و سایر اهرمهای راهبردی از جمله ظرفیتهایی است که در شرایط جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: جمهوری اسلامی برای دفاع از حقوق ملت ایران از تمامی ظرفیتهای قانونی و مشروع خود بهره خواهد گرفت.
اعرافی همچنین با اشاره به ارتقای توانمندیهای نظامی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی وارد مرحلهای از جنگ ترکیبی و نامتقارن شده و نیروهای مسلح کشور برای هرگونه سناریوی احتمالی آمادگی کامل دارند.
وی افزود: توانمندیهای دفاعی کشور در حوزههای مختلف ارتقا یافته و هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران با پاسخ پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
امام جمعه قم خاطرنشان کرد: تحولات صورت گرفته در عرصه تجهیزات، فناوریهای دفاعی و شیوههای نوین مقابله، بخشی از راهبرد جدید جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمنان است.
ملت ایران به وعدههای دشمن اعتماد ندارد
اعرافی در ادامه با اشاره به بیاعتمادی ملت ایران نسبت به رفتار آمریکا گفت: تجربههای گذشته نشان داده است که دشمنان بارها ملتها را غافلگیر کردهاند و از این رو جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به وعدهها و مذاکرات آنان ندارد.
وی افزود: مسئولان کشور نیز باید با هوشیاری کامل از هرگونه خطا در این زمینه پرهیز کنند و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.
امام جمعه قم حضور مستمر مردم در صحنه را مهمترین رکن راهبرد جدید جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: حضور گسترده مردم در ماههای اخیر و همراهی آنان با آرمانهای انقلاب اسلامی، مهمترین پشتوانه کشور در این مقطع حساس است.
وی ادامه داد: ملت ایران در کنار نیروهای مسلح و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب در میدان حضور دارد و این حضور تا هر زمان که لازم باشد استمرار خواهد یافت.
اعرافی به وظایف اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: مسئولان اجرایی باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مدیریت کارآمد، امور کشور را پیش ببرند.
وی افزود: نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، اصناف، صنعتگران و سایر گروههای اجتماعی نیز باید از این حرکت ملی حمایت کنند و در صحنه حضور داشته باشند.
امام جمعه قم همچنین بر نقش نیروهای مسلح در ارتقای توان دفاعی کشور، نقش هیئتها و موکبهای عزاداری در تقویت روحیه مقاومت و مسئولیت روحانیت و مبلغان دینی در تبیین مسائل روز و روشنگری افکار عمومی تأکید کرد.
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