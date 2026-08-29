به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح مدرسه ۱۴ کلاسه در شهرک مسکن مهر و فرهنگیان فاز ۲ شهر قروه درگزین ظهر جمعه با حضور محمد سلطانی ابراهیمیان فرماندار درگزین، وفایی مدیر سازمان برنامه و بودجه استان همدان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
این پروژه آموزشی با زیربنای ۲ هزار و ۳۲۵ مترمربع و صرف اعتباری افزون بر ۴۲ میلیارد تومان احداث شده است. با بهرهبرداری از این فضای آموزشی ضمن افزایش سرانه فضای تحصیلی شهرستان شرایط دسترسی مطلوبتر به خدمات آموزشی برای دانشآموزان ساکن شهرک مسکن مهر و فرهنگیان فاز ۲ قروه درگزین فراهم شد.
فرماندار درگزین در این مراسم با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: احداث و تجهیز فضاهای آموزشی از اولویتهای اساسی شهرستان است و اجرای این دست پروژهها نقش موثری در ارتقای کیفیت خدماترسانی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی مناطق توسعهیافته دارد.
محمد سلطانی ابراهیمیان افزود: افتتاح این مدرسه در راستای تقویت عدالت آموزشی و توسعه زیرساختهای علمی منطقه انجام شده است و امیدواریم با تداوم حمایتهای دستگاههای متولی شاهد اجرای طرحهای تکمیلی بیشتری در حوزه آموزش و پرورش شهرستان درگزین باشیم.
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