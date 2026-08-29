اختصاص ۳۱ میلیارد ریال حمایت مالی به ورزشکاران همدان اعزامی به ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی از حمایت مالی بیش از ۳۱ میلیارد ریالی از ورزشکاران مستعد استان برای حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی «ناگویا» در یک سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: این حمایت‌های مالی در راستای تقویت بنیه قهرمانی، فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای حضور در اردوهای آماده‌سازی و همچنین مشارکت در مسابقات انتخابی صورت گرفته است.

وی با تشریح جزئیات نحوه حمایت‌ها افزود: عمده اعتبارات اختصاص‌یافته در قالب کمک‌هزینه حضور در اردوهای تیم ملی، تامین مکمل‌های تخصصی و پوشش سایر هزینه‌های فرآیند آماده‌سازی برای رقابت‌های ملی و بین‌المللی هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به جامعه آماری ورزشکاران تحت حمایت خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۴ ورزشکار مستعد ۱۷ نفر تاکنون موفق به کسب شرایط حضور در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا شده‌اند که به طور میانگین هر یک از این قهرمانان بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال حمایت مالی دریافت کرده‌اند.

حقیقی بر تداوم این مسیر تاکید کرد و گفت: راهبرد این اداره کل پشتیبانی حداکثری از تمامی ورزشکارانی است که شانس و ظرفیت کسب سهمیه این رقابت‌ها را دارند، ضمن اینکه این حمایت‌ها فقط به مرحله اعزام محدود نخواهد شد و پس از بازگشت ورزشکاران نیز پیگیری‌های لازم برای تقدیر و حمایت‌های مقتضی در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به کسب موفقیت نمایندگان استان در رقابت‌های پیش رو، تصریح کرد: امیدواریم با تلاش ورزشکاران همدانی و تداوم حمایت‌های مجموعه ورزش و جوانان شاهد درخشش فرزندان این دیار در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و کسب مدال‌های ارزشمند برای ورزش استان و کشور باشیم.