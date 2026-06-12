به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران (۲۲ خردادماه ۱۴۰۵) در محل دانشگاه تهران افزود: بیهیچ تردیدی به شما عرض میکنم؛ مصاف و جنگِ شما، جنگِ ایمان و کفر است. شما با دنیای کفر و شرک طرف هستید و بر اساس همین باور میگویم: قطعاً شما پیروزید.
وی افزود: خوبانِ امت! این پیروزی قطعی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. من مطمئنم که انشاالله بنده یا دیگر امامان جمعه، در همین تریبون و همین جایگاه، جشن پیروزی را خدمتتان تبریک خواهیم گفت. خدایا به حق کرمت، اسلام و مسلمین را در سراسر جهان پیروز بفرما و دشمنانشان را خوار و ذلیل گردان.
خطیب نماز جمعه تهران عنوان کرد: دو تحلیل محضر شما خوبان عرض میکنم. تحلیل نخست، مساله مقابلهبهمثل است. آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، بهویژه ورود ایران به عرصه حمایت از حزبالله و عقبنشینی دشمن، حاوی چند پیام بود. پیام اول این است که آنچه مسئولان جنگی میگویند، شعار نیست؛ عمل میکنند. گفتند اگر به ضاحیه حمله کنید، پاسخ میدهیم و میزنیم؛ و عمل کردند.
آیتالله خاتمی بیانداشت: مولا علی (ع) فرمودند «دشمنان ما شعار میدهند، اما ما عمل میکنیم». ما رعدی نیستیم که بارانی بهدنبال نداشته باشد؛ بلکه باران ما سیلزا است.
وی گفت: فرمانده هوافضا گفت: «الوعده وفا» و مردم نیز در میدان و در خیابان از این اقدام تشکر کردند. اکنون نیز نظام شعار نمیدهد. به ترامپ و نتانیاهو میگوییم «اگر دست از پا خطا کنید، سیلی میخورید؛ آن هم سیلی محکم.»
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: پیام دوم این است که مردم ایران با دشمنانی عهدشکن و پیمانشکن طرف هستند. قرآن کریم میفرماید «اینها نه اهل خویشاوندی و رعایت حرمتها هستند و نه اهل عهد و پیمان». اینها تجاوزگرند. این دشمن، دشمنی است که زبان مذاکره را نمیفهمد، زبان آتشبس را نمیفهمد؛ فقط زبان زور را میفهمد. بحمدالله، نیروهای مسلح ما زبان زور را به آنان نشان دادند و باز هم نشان خواهند داد.
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