به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز ۲۲ خردادماه آتش‌سوزی در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان مسجدسلیمان رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، تاکنون ۱۰ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند و عملیات تخلیه و انتقال مصدومان با سرعت در حال انجام است.

عبودی مزرعی گفت: اخبار و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.