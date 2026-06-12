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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

آتش‌سوزی در مرکز نگهداری معلولان مسجدسلیمان ۱۰ مصدوم داشت

آتش‌سوزی در مرکز نگهداری معلولان مسجدسلیمان ۱۰ مصدوم داشت

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در مسجدسلیمان تاکنون ۱۰ نفر مصدوم شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز ۲۲ خردادماه آتش‌سوزی در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان مسجدسلیمان رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، تاکنون ۱۰ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند و عملیات تخلیه و انتقال مصدومان با سرعت در حال انجام است.

عبودی مزرعی گفت: اخبار و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6857842

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    نظرات

    • حامد IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
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      پاسخ
      سلام نگهداری از معلولین چه جسمی چه روحی و روانی از کارهای پسندیده و فی سبیل الله می باشد در صورتی که بودجه نگهداری از این قشر در ایران واقعا ناچیز و کارکنان این مراکز با حد اقل دریافتی کار می کنند امید است قدر این خادمان افراد بی سرپرست یا بد سرپرست را بیشتر بدانند با تشکر

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