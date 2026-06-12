به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای با اعلام این خبر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز ۲۲ خردادماه آتشسوزی در یک مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان مسجدسلیمان رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان را آغاز کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، تاکنون ۱۰ نفر در این حادثه مصدوم شدهاند و عملیات تخلیه و انتقال مصدومان با سرعت در حال انجام است.
عبودی مزرعی گفت: اخبار و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.
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