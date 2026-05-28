۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

۲ گروه امدادی به منطقه زلزله باغملک اعزام شدند

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در پی وقوع زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری در حوالی باغملک، دو گروه امداد و نجات برای ارزیابی مناطق تحت تأثیر به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۲:۵۴:۳۶ روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ در عمق ۱۷ کیلومتری زمین و در حوالی شهرستان باغملک به وقوع پیوست.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، دو گروه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان به منظور ارزیابی وضعیت مناطق احتمالی متأثر از زلزله به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان ادامه داد: نیروهای امدادی با حضور در مناطق هدف، بررسی‌های اولیه را برای شناسایی خسارات احتمالی و وضعیت ساکنان انجام دادند.

وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه انجام‌شده، این زمین‌لرزه تاکنون خسارتی در پی نداشته است.

عبودی مزرعی بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر خوزستان همچنان آماده‌باش لازم را برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی در منطقه حفظ کرده است.

کد مطلب 6843288

