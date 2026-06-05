به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه امروز یومالله پانزده خرداد است، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم و سوره مبارکه ابراهیم (ع) میفرماید «ما موسی را برای معجزات فرستادیم تا قوم خود را از ظلمت و تاریکیها به نور و روشنایی خارج کند و به او گفتیم ایامالله را برای قوم خود متذکر باش که هر قوم انقلابی که در مقابل طاغوت ایستادگی کند به مقاومت و شکرگذاری نجات از طاغوت نیازمند است».
امام جمعه مشهد افزود: قریب شصت و دو یا سه سال قبل پانزده خرداد در کشور ما به عنوان اولین حرکت فدایی شدن در راه خدا رخ داد، انقلاب عظیمی از جریان قیام مردم در ۱۵ خرداد آغاز شد و امروز به نقطهای رسیده است که استکبار جهانی منفورترین، ذلیلترین و بیارزشترین در بینش جهانیان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) بزرگوار پانزده خرداد را «یومالله» نامیدند زیرا این روز طلیعه حرکتی است که در خط ظهور امام زمان (عج) در دنیا شروع شده و تا ظهور ایشان ادامه دارد. علت اینکه بعضی روزها یومالله هستند به این خاطر است که دو خصوصیت در این روز وجود دارد، نخست اینکه در این روز هیچ چیز جز قدرت و عظمت خدا به چشم نمیآید، در پانزده خرداد نیز جز قدرت خدا هیچ چیز حاکم نبود؛ در این روز انسانهای بیگناه به خاک و خون کشیده شدند اما این حرکت نظامی در مردم اثر نداشت و آنها گفتند خدا و به میدان آمدند.
پانزده خرداد سال ۲۴ با الهام از واقعه کربلا بود
علم الهدی خاطرنشان کرد: در آن روز کسی از سلاح و گلوله وحشت نداشت. وقتی پانزده خرداد در ۱۲ محرم سال ۴۲ پیش آمد با الهام از کربلا و عاشورا بود، در نتیجه بصیرت مردم ما از شصت سال پیش در طاغوت ستیزی و آمریکا ستیزی وابسته به کربلا شد. خصوصیت دومی که یوم الله دارد، این است که فراموش شدنی نیست و در زندگی بشر باقی میماند، هم یاد و خاطره آن و هم نقش و اثری که از خود برجای میگذارد.
امام جمعه مشهد گفت: پانزده خرداد نه تنها خاطراتش باقی مانده، بلکه آموزه آن نیز باقیمانده است. در این روز مردم چه چیزی را مطالبه کردند؟ این قیام مردمی با خبر یک راننده اتوبوس در میدان شوش مبنی بر اینکه امام را دستگیر کردند، شروع شد که در جریان آن ۱۵ هزار نفر از مردم کشته شدند اما با این حال ایستادند و مقاومت کردند. نزدیک یکصد روز است که امام ما به شهادت رسیده و مردم ما همچنان میدان را رها نکردند، این بروز پانزده خرداد زمان ما، نشان و رنگ پانزده خرداد سال ۴۲ هست که به امروز رسیده است.
وی با بیان اینکه ما باید حوادث تاریخی را بازخوانی کنیم، اضافه کرد: اینکه ریشه حماسه و عشق رهبری و ولایت امروز ما از کجا شروع شده و نشات گرفته است؛ در پانزده خرداد مردم چه میخواستند، این عوامل دگر اندیشی که هر روز یک سازی را کوک میکردند و قصد دارند تا جریانات را منحرف کنند، بگویند مردم در روز پانزده خرداد آیا نان و آب میخواستند و یا دنبال مارکسیسم راه افتاده بودند؟
علم الهدی ادامه داد: در این روز سه عنصر حاکم بود، نخست اینکه خدا حاکم بود، دوم مردم به خاطر خدا به میدان آمدند و سوم ولایت و مرجعیت بود، مردم شنیدند که مرجع شأن را دستگیر کردند، پس به خیابانها آمدند و سینههای خود را در مقابل گلوله قرار دادند تا از مرجعیت و ولایت دفاع کنند، خواسته مردم امروز نیز دفاع از ولایت و مرجعیت بود، ما نمیتوانستیم یک روزی را تصور کنیم که ما باشیم و آقا نباشد چه برسد که لفظ شهید را در کنار اسم ایشان تصور کنیم.
عشق مردم به ولایت و مرجعیت در محرم امسال دیدنی است
امام جمعه مشهد با بیان اینکه تازه محرم بیاید عشق مردم به رهبری و ولایت مشخص میشود، تاکید کرد: امام مردم، رهبر آن روز قیامش برای خدا بود، روز عاشورا در مسجد اعظم قم اعلام کرد میخواهند ریشه اسلام را بزنند، علمای اسلام بپا خیزید، اما با کدام اسلحه و توان؛ یک سیاسی نادان در آن زمان میگفت شما با تسبیح میخواهید با اسلحه بجنگید؛ نخیر ما با دل مردم میخواهیم به جنگ برویم که هیچ اسلحهای در آن اثر نمیکند.
وی اضافه کرد: امروز روی کره زمین با همه رشد فناوری، تکنولوژی و پیشرفت هنر و صنعت هیچ اختراعی نمیتوانید، پیدا کنید که بتواند در دل مردم نفوذ کند و آن را تحت تاثیر قرار دهد. متاسفانه یک عده افراد در زاویه و کنار دانشگاه، افراد ناآگاه را دور خود جمع میکنند و میگویند دین در مبارزه خشونت دارد، نخیر بلکه باید بگوییم جنگ دشمن با مذهب خشونت دارد، در این ۴۷ سال که حاکمیت اسلامی داشتیم ما به کجا حمله کردیم؟ آمریکا از آن سر دنیا آمده به خاک ما تجاوز کرده است، خشونت ندارد ما که از خود دفاع میکنیم، خشونت داریم، آن ناپاکی که آمده دین ما را از ما بگیرد و آقای ما را از ما گرفت، خشونت ندارد اما ما خشونت داریم، نخیر جنگ با مذهب خشونت دارد، نه خود مذهب.
علم الهدی تأکید کرد: کسی که با مذهب میجنگد در واقع میخواهد با دل مردم بجنگد که این کار سادهای نیست؛ انواع خشونتها، کشتارها و جنایتها را به کار میبرد تا مردم را بترساند و منحرف کند درحالی که عشق اهلبیت(ع) وقتی در دلی وارد شد دیگر ترس و تردید در آن راه ندارد، لذا دشمن ما دست به خشونت میزند، چون با دل مردم کار دارد. پیامبر اکرم (ص) وقتی برای حضرت علی(ع) دعا کرد، بحث عشق را مطرح کرد، نگفت خدایا به علی اسلحه بده؛ شما در تاریخ بشریت اگر نگاه کنید خشنترین اتفاقات در صحنه کربلا و در مقابله با اهلبیت(ع) و شیعه در تاریخ است.
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