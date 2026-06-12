حسنی: روایت اول، خط مقدم نبرد در جنگ ترکیبی امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی صبح جمعه در نهمین نشست شورای اطلاع‌رسانی استان فارس گفت: ما همچنان در میانه یک جنگ هستیم که با وجود شدت و ضعف در تبادل آتش هنوز به پایان نرسیده است.

وی با اشاره به فرصت‌های بالقوه‌ای که در جریان نبردهای اخیر به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شدند، تأکید کرد: امروز «قدرت ترکیبی» حاصل از هم‌افزایی جمعیت، جغرافیا و تکنولوژی در کنار تسلیحات نوین، معادلات را تغییر داده است.



سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود :که انسجام و وحدت مردم در قالب قدرت نرم، اثرگذاری‌ای دارد که کمتر از قدرت سخت نیست و تبلور عینی این مولفه‌ها در میدان، به‌ویژه در نقاط استراتژیکی چون تنگه هرمز، بازدارندگی ملی را به اثبات رسانده است.

حسنی با هشدار درباره ماهیت متغیر رفتار دشمن، تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است دشمن هیچ چارچوب ثابتی در رفتارهایش ندارد و نمی‌توان بر روی حرف‌ها یا وعده‌هایش حساب کرد؛ چرا که ممکن است در اوج مذاکرات، وارد عملیات جنگی شود. از این رو، وی تأکید کرد که در روزها و هفته‌های آتی، تسلط بر «روایت اول» و اعتمادسازی در میدان، تنها راه مقابله با استراتژی‌های دشمن است.

جانشین استاندار در شورای اطلاع رسانی استان با مقایسه ماهیت جنگ‌های نوین با دفاع مقدس، بر لزوم بومی‌سازی اطلاع‌رسانی در کوچک‌ترین واحدهای تقسیماتی از جمله روستاها تأکید کرد. در این راستا، وی از اعضای شورا خواست تا با توجه به گذشت ۱۰۰ روز از تحولات اخیر، آسیب‌شناسی دقیقی از نقایص و ایردات موجود در نظام اطلاع‌رسانی استان انجام دهند تا با شناسایی درست نقاط ضعف، مسیر حرکت به سمت عملیاتی کردن فرصت‌ها هموار شود.

حسنی با نقد رویکردهای صرفاً کلان و تئوریک در برنامه‌های توسعه‌ای، بر ضرورت تبدیل مصوبات به عمل تأکید کرد و با اشاره به اینکه هنر اصلی، تبدیل سندها به اقدامات میدانی است، دستور داد تا اتاق‌ عملیات بحران با حضور نمایندگان واکنش‌سریع فعال شوند و نقش دستگاه‌های اطلاع‌رسانی از «خبررسانی صرف» به «ارشاد و حلقه اتصال با رسانه‌ها» تغییر یابد تا زیرساخت‌های ارتباطی در برابر بحران‌ها مقاوم شوند.

وی در پایان با توجه به‌ رویکرد چابک، کوچک و عملیاتی کارگروه بحران هسته تصمیم سازی و هماهنگی، اتاق وضعیت رسانه‌ ای، هماهنگی رسانه ها و روابط‌عمومی دستگاه ها و مستند سازی و گزارش گیری و ارزیابی گفت‌: کارگروه بحران ذیل شورای اطلاع‌رسانی استان با عضویت دبیر شورای اطلاع‌رسانی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد ، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری ، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی و اعضای حقیقی شورای اطلاع‌رسانی در کنار نماینده دستگاه های مرتبط با نوع بحران حسب‌ مورد تشکیل خواهد شد.