به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه دوشنبه در گردهمایی سالانه هیئات مذهبی شیراز با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، اظهار کرد: خداوند نخستین عزادار سیدالشهدا(ع) است و محبت امام حسین(ع) مرز زمان و مکان نمی‌شناسد؛ از همین رو همه آزادگان جهان شیفته مکتب عاشورا هستند.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در ماندگاری نهضت عاشورا افزود: اگر پیام‌رسانی و روشنگری حضرت زینب(س) نبود، پیام کربلا در تاریخ ماندگار نمی‌شد. امروز نیز ادامه راه زینب(س) نیازمند تبیین، آگاهی‌بخشی و مقابله با تحریف‌ها و شبهه‌افکنی‌های دشمنان است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، «تبیین» را نخستین رکن حرکت هیئات مذهبی برشمرد و گفت: در شرایط جنگ شناختی و رسانه‌ای، هیئات مذهبی باید پیشگام روایت درست واقعیت‌ها باشند. هر عزادار حسینی می‌تواند یک مبلغ و پرچمدار تبیین در خانواده، محله و محیط اجتماعی خود باشد.



حجت الاسلام ولدان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی اظهار داشت: مردم ایران در ماه‌های اخیر بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های دینی و انقلابی نشان داده‌اند و این حضور پرشور، نمادی از بیعت دوباره با ولایت و فرهنگ عاشورایی است.



وی «تاب‌آوری و زیست ولایی» را دومین رکن راه زینب(س) دانست و افزود: حضرت زینب(س) الگوی صبر، استقامت و کنشگری اجتماعی در سخت‌ترین شرایط است. امروز نیز پیروزی از آنِ ملت‌ها و جوامعی خواهد بود که در برابر فشارها و جنگ روانی دشمنان، بیشترین میزان تاب‌آوری را داشته باشند.

«در خیمه حسینی، خونخواه و جان‌فدا» شعار محوری برنامه‌های محرم ۱۴۰۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به شعار محرم امسال گفت: «در خیمه حسینی، خونخواه و جان‌فدا» شعار محوری برنامه‌های محرم خواهد بود و تلاش می‌کنیم با الهام از مکتب عاشورا، روحیه ایثار، مقاومت و خدمت به مردم را در جامعه تقویت کنیم.



وی از طراحی حدود ۲۵ پویش فرهنگی و اجتماعی در سطح استان فارس خبر داد و افزود: «نذر تبیین»، «هر عزادار یک مبلغ حسینی»، «محله مقاوم؛ هر مسجد یک سنگر» و «مواسات و مدیریت مصرف» از مهم‌ترین پویش‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام محرم و صفر است.



حجت الاسلام ولدان ادامه داد: هیئات مذهبی ظرفیت بزرگی برای تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همبستگی محلات و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در جامعه دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

شورای هیئات مذهبی استان فارس الگوی کشوری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور پرشور هیئات مذهبی، نیروهای مردمی، بسیج، سپاه، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری شیراز در برنامه‌های دینی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه امروز شیراز به الگویی موفق در هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های مذهبی و مردمی تبدیل شده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از تلاش‌های شورای هیئات مذهبی استان فارس تقدیر کرد و افزود: به اذعان مسئولان کشوری، استان فارس در زمینه هم‌افزایی و هماهنگی هیئات مذهبی به یک الگوی موفق در سطح کشور تبدیل شده است.