زارعی: عملیات شناختی علیه شورای شهر در فضای مجازی جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زارعی عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر شیراز ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع) و گرامیداشت سوم خرداد، روز حماسه و مقاومت ملت ایران، اظهار کرد: در دوره ششم شورای شهر، با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی اعضا، متأسفانه حواشی مختلفی دامنگیر شورا شده است.

وی افزود: طبیعی است که در صحن شورا و کمیسیون‌های تخصصی، اعضا برای رسیدن به نتیجه، بحث، گفت‌وگو و حتی اختلاف‌نظر داشته باشند، اما زمانی که این مباحث به خارج از فضای شورا و به‌ویژه فضای مجازی منتقل می‌شود، دیگر امکان مدیریت و کنترل آن وجود ندارد.



زارعی با بیان اینکه انتشار مطالب داخلی شورا در فضای مجازی تنها موجب آسیب به کلیت شورا شده است، ادامه داد: افرادی که این مسائل را منتشر می‌کنند، معمولاً با نگاه و برداشت شخصی خود اقدام به انتشار می‌کنند و این مسئله موجب شکل‌گیری ذهنیت منفی در افکار عمومی می‌شود.



عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اگر شورا احساس می‌کند برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی آثار منفی بر افکار عمومی دارد، باید نسبت به رصد، پیگیری و اطلاع‌رسانی صحیح درباره آن‌ها احساس مسئولیت کند.

وی تأکید کرد: بسیاری از مسائل مطرح‌شده قابلیت توضیح منطقی و شفاف برای مردم را دارد و می‌توان با اطلاع‌رسانی رسمی، از ایجاد حواشی و سوءبرداشت‌ها جلوگیری کرد.

زارعی با اشاره به ضرورت مدیریت فضای رسانه‌ای پیرامون شورا گفت: اگر تلاش‌های گسترده اعضای شورا در ذهن جامعه بازتاب مثبت پیدا نکند، به معنای شکل‌گیری یک عملیات شناختی علیه عملکرد شورای ششم است و باید به‌صورت جدی برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی خواستار بررسی این موضوع در کمیسیون تلفیق شورای شهر شیراز شد و افزود: شورا در قبال ذهنیت جامعه مسئول است و باید برای کاهش حواشی و مدیریت صحیح افکار عمومی برنامه‌ریزی کند.