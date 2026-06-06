به گزارش خبرنگار مهر، سید غیاث ملکحسینی، عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان لامرد، با اشاره به حادثه تلخ اخیر در این شهرستان، بر ضرورت توجه جدیتر به مطالبات مردم و بررسی ابعاد آشکار و پنهان این رخداد تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این حادثه آسیبهایی برای برخی شهروندان از جمله جانبازان و افراد دارای معلولیت به همراه داشته است، اظهار داشت: بخشی از کاستیها در روایت دقیق این رویداد، ناشی از نبود دسترسی خبرنگاران به دادههای دقیق و بهموقع بوده است.
رئیس خانه مطبوعات استان فارس با انتقاد از ضعف تعامل برخی مسئولان با رسانهها در ساعات و روزهای ابتدایی وقوع حوادث، تصریح کرد: رسانهها رکن مهم در فرآیند تصمیمسازی هستند و هرگونه تأخیر یا ابهام در ارائه اطلاعات رسمی، زمینهساز شکلگیری روایتهای نادرست و تحریف واقعیت خواهد شد.
ملکحسینی با تأکید بر ضرورت دسترسی رسانهها به اطلاعات شفاف، افزود: در غیاب دادههای دقیق، رسانهها از ایفای نقش اصلی خود در ثبت و بازتاب درست واقعیتها بازمیمانند.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد یک «خط رسانهای منسجم» و برگزاری نشستها و همایشهای علمی با هدف پیگیری حقوقی موضوعاتی همچون حقوق کودکان آسیبدیده و خانوادههای شهدا را مطرح کرد.
رئیس خانه مطبوعات فارس در جمعبندی سخنان خود هشدار داد: ضعف در جریانسازی رسانهای میتواند به حذف بخشی از حافظه تاریخی جامعه و نادیده گرفتن مظلومیت ایثارگران منجر شود؛ از اینرو تقویت شفافیت اطلاعاتی و تعامل سازنده با رسانهها ضرورتی انکارناپذیر است.
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