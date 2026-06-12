به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرهاد دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه شهر بم با تأکید بر اهمیت فریضتین «امر به معروف و نهی از منکر»، اظهار داشت: این دو فریضه دینی می‌توانند جامعه را به سمت ثبات قدم هدایت کرده و نتایج آن سربلندی و پیروزی برای کشور خواهد بود.

وی با تفسیر آیاتی از سوره انفال افزود: بخش قابل توجهی از این خطبه به تبیین آیات سوره انفال پیرامون سیره پیمان‌بستن با کفار و صفات پیمان‌شکنان اختصاص داشت که در قرآن کریم به برخی گروه‌ها مانند یهودیان به عنوان مصداقی از آنان اشاره شده است.

بستن پیمان با کفار باید مشروط به رعایت اصول باشد

امام جمعه بم با استناد به سیره پیامبر اسلام (ص) تصریح کرد: اصل پیمان بستن با کفار از منظر اسلام بلامانع است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت پیمان‌شکنانه برخی گروه‌هاست که پایبندی به عهد ندارند.

حجت‌الاسلام دهقانی با هشدار نسبت به خطرات اعتماد به دشمنان پیمان‌شکن، افزود: پیمان بستن با جوامع و افرادی که سیره پیمان‌شکنی دارند بسیار خطرناک است و نباید نسبت به این موضوع غفلت کرد، چرا که آنان در صورت قدرت یافتن، رحمی نخواهند داشت.

پیمان‌ها و مذاکرات، عامل بازدارنده نیستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: آنچه باعث می‌شود پیمان‌شکنان جسارت تعرض به نظام اسلامی را نداشته باشند، نه مذاکرات و نه متن پیمان‌نامه‌ها، بلکه قدرت بازدارنده‌ای است که امروز جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار است.

امام جمعه بم با بیان اینکه دشمنان فعلی نظام همان مصادیق پیمان‌شکنان در تاریخ هستند که به هیچ اصولی پایبند نیستند، گفت: ایران اسلامی در مقابل نقض آتش‌بس‌ها و پیمان‌شکنی‌های دشمنان، همواره پاسخ‌های محکم و قاطعانه‌ای داده است که منجر به پشیمانی آنان شده است.

وی قدرت نظامی و اقتصادی ایران، از جمله کنترل تنگه هرمز، را مولفه‌های قدرت بازدارنده کشور دانست و عنوان کرد: اقتدار ایران موجب شده تا دشمنان ما در محاسبات خود دچار تردید شوند.

حجت‌الاسلام دهقانی، همچنین در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت کشاورزی و حمایت از کشاورزان به عنوان ستون فقرات اقتصاد شهر بم افزود: مردم انتظار دارند مسئولان شهری و استانی به مشکلات بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه خرما، رسیدگی کنند و مسئولانی که نتوانند در این زمینه گره‌گشای مردم باشند، در انجام وظایف خود خطا کرده‌اند.

وی با یادآوری دهه گرامیداشت شهدای اقتدار، حفظ اتحاد و انسجام ملی را مهم‌ترین پیمان با شهدا دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تفرقه موجب خوشحالی دشمنان خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی همچنین به شدت از ضعف رسانه‌ها در شهر بم انتقاد کرد و عملکرد برخی رسانه ها را که به جای بیان حقایق و مشکلات کارگران، به نفع کارفرمایان خودروسازی مطلب منتشر می‌کنند، مورد نکوهش قرار داد.

وی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و سوءاستفاده مدیران خودرو از کارگران، از رسانه‌ها خواست تا ضمن انعکاس مشکلات کارگران، از تکرار تحلیل‌های جهت‌دار و جانبدارانه پرهیز کنند.