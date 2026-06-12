به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول جمشیدی در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به حمله اسرائیل به منطقه‌ای در بیروت اظهار کرد: پاسخ ایران و محور مقاومت خیلی سریع فقط چند ساعت بعد انجام شد، این نشان داد که فاصله بین حمله و پاسخ تقریباً به صفر رسیده و اسرائیل دیگر نمی‌تواند برای آماده کردن پدافند خود وقت بخرد.

وی اظهارکرد: یمن (انصارالله) اعلام کرد که هیچ کشتی اسرائیلی‌ای حق عبور از دریای سرخ را ندارد، سپاه پاسداران به صنایع پتروشیمی حیفا حمله کرد و هشدار داد که اگر جنگ گسترش یابد همه تاسیسات انرژی منطقه از جمله در کشورهای عربی همسایه هدف قرار خواهند گرفت، حزب‌الله لبنان یک رادار سامانه گنبد آهنین اسرائیل را منهدم کرد.

امام جمعه پلدشت افزود: نتیجه اقدامات محور مقاومت باعث شد که اسرائیل از سه جبهه (جنوب، جنوب‌شرقی و شمال) در محاصره اقتصادی-امنیتی قرار بگیرد و بندر مهم ایلات عملاً فلج شد و هزینه واردات کالا به اسرائیل تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت.

وی اظهار کرد: ارتش اسرائیل انتظار دارد جنگ فقط چند روز طول بکشد، اما ایران و محور مقاومت خود را برای یک جنگ طولانی و فرسایشی (ماه‌ها) آماده کرده‌اند، ایران توانایی تولید انبوه موشک و پهپاد با هزینه کم را دارد در حالی که هزینه رهگیری آنها برای اسرائیل و آمریکا بسیار بالا است و آمریکا نیز به دلیل کمبود مهمات و ناتوانی در باز کردن همزمان دو جبهه دریایی به اسرائیل فشار می‌آورد تا آتش‌ بس را بپذیرد، اما نتانیاهو ممکن است برای بقای سیاسی خود، جنگ را تشدید کند.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به وحدت ساحات گفت: هدف اصلی ایران از شروع جنگ در حمله به ضایحه بیروت «تثبیت معادله جدید منطقه‌ای» بود، بدین ترتیب ایران در برابر نقض آتش‌بس خویشتن‌داری نمی‌کند و «وحدت ساحات» وحدت میدان های جبهه های مقاومت و یکپارچگی آنها به طور جدی تبدیل به یک امر بازدارنده می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع اصلی اراده ایران برای شروع حمله بود که اتفاق افتاد، به یک معنا ایران نشان داد حاضر است وارد درگیری بشود؛ حالا این ورود با شلیک یک موشک است یا ۱۰۰۰ موشک مهم نیست، زیرا اگر جنگ شروع بشود دیگر خاتمه آن معلوم نیست چند روز یا چند ماه دیگر باشد.

امام جمعه پلدشت افزود: دشمن یک نگرانی جدی از تجدید قوای پدافندی ایران دارد، عدم ورود جنگنده‌های دشمن به آسمان کشور نیز از همین دریچه قابل تحلیل است؛ عمده اقدامات دشمن در این جنگ از طریق همکاری اردن صورت گرفت.

وی اظهار کرد: نشانه‌هایی از نیت آمریکایی‌ها برای تصرف زمینی بخشی از خاک ایران (شاید خارک) دیده می‌شود اما ایران نیز بخشی از سامانه‌های پدافندی خود را تقویت کرده و آمادگی کامل را برای مواجهه با هر اقدامی دارد.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: البته بخشی از تجهیزات پدافندی هنوز به کارگیری نمی‌شود، اما سامانه‌های جدیدی وارد رینگ پدافندی شده که این سامانه‌ها قدرت ما را در آسمان افزایش می‌دهد،

وی با اشاره مشکلات اقتصادی تصریح کرد: همان‌گونه که در حوزه نظامی قرارگاه خاتم‌الانبیا ایجاد شد در حوزه اقتصادی نیز باید یک قرارگاه اقتصادی برای ساماندهی وضعیت معیشتی مردم شکل گیرد.